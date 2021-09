Jeho velkou vášní je motorka a rodina. „Čekáme druhého prcka v lednu, na motorce jezdím pořád kromě ledna,“ smál se mladý kuchař. Na chopperu jezdí rád i do práce.

Na konci léta učil během grilování své hostitele poznávat byliny. „Vaření byl dárek pro manžele, pozvali i sousedy, party byla poměrně veselá, a oni se ji rozhodli zpestřit,“ poznamenal. Z dovolené v Chorvatsku si přivezli rostlinu a chtěli ji určit. „Nakonec jsme po večeři všichni hráli hru, kdy hádali jednotlivé byliny, chodil jsme s nimi po zahrádkách, oni se sázeli a kdo to uhodl, musel pít pivo navíc,“ zavzpomínal na vtipnou příhodu.

Protože miluje Asii a její gastronomii, vyrazil na stáž i do pražské asijské restaurace. „Zde pracují praví Asiati, a snažili se mě naučit Dim Sum knedlíčky. Rozplakal jsem u toho Thajku štěstím a smíchem,“ prozradil. Dojalo ji totiž to, jak se mu příprava miniaturního pokrmu i přes snahu stále nedařila.

Jídlo se podle něj dostává do středu zájmu, už není jen fyzickou potřebou, kterou je nutné naplnit. „Zajímají se o nové postupy, chtějí se vzdělávat. Trendem je, že se jídlo dostává do popředí a stává se součástí kultury. Neslouží už jen jako způsob zahnání hladu, ale jde o gastronomický zážitek,“ konstatoval Jiří Lhota.

Pokrmy si domlouvají předem, účastníci se mohou do přípravy také zapojit. „Pokaždé vařím něco jiného, dělám krevety, mořské plody, či bůček na asijský způsob, samozřejmě nechybí nudle,“ přiblížil osobní kuchař.

Při práci má kuchař z Českých Budějovic rád různorodost, preciznost a kontakt s lidmi, to se mu jako flying chefovi daří skloubit. „Jako osobního kuchaře si mě lidé mohou objednat na vaření přímo domů, většinou jde o skupiny lidí od dvou do dvaceti osob,“ vysvětlil úvodem.

