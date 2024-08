V rámci projektu 6x5 potřetí zavítali do jižních Čech známí tvůrci obsahu na sociálních sítích. Hvězdy daly návštěvníkům tipy nejen na srpnové výlety. Letošního projektu se zúčastnili třeba herec Lukáš Langmajer, bývalý Muž roku Martin Zach nebo herečka a zpěvačka Barbora Mottlová s partnerem. Díky jejich putování získali turisté zajímavé tipy, kam ještě letos v létě vyrazit. Vybírat mohou i podle toho, co prožil jejich oblíbený tvůrce.

Parta „fotrů“ s dětmi v obytném voze, fotografky, motorkářka, vozíčkář s rodinou, zamilovaný pár i dovolená se psem. Takové bylo zaměření šesti tvůrců, kteří se po pěti dnech střídali v objevování jižních Čech. Stali se tak součástí již třetího ročníku úspěšného projektu 6x5, kde svým fanouškům na sítích představili místa, která během pobytu poznali.

Hned první červencový den se v obytňáku s dětmi a v partě kamarádů vydal do jižních Čech herec Lukáš Langmajer (@lukaslangmajer). Objevoval hlavně místa, která nejsou tak turisticky vyhledávaná. Podíval se tedy i třeba na Vitorazsko. „Chtěl jsem poznat místa, která nebudu prošlapávat jako první, ale alespoň jeden z mála. To se povedlo,“ poznamenal známý český herec, který už měl s regionem příjemné zkušenosti z minulosti.

Kreativní duo Markéta Polášková a Magdaléna Fukanová známé jako @Czech_Vibes, poznávaly také zatím málo objevené skvosty. Ale fotogenické mohou být víc než mnohé jiné. „Nejvíc se nám líbila rozmanitost jižních Čech. Každý si v kraji najde to své, a to i s ohledem na roční období. Velmi nás překvapila oblast Toulava. Je to skvělá přírodní oblast na takové větší i menší túry. Objevily jsme zde stezku Lužnice, kterou plánujeme projít celou, ideálně na podzim kvůli focení a barevné přírodě,“ navrhly.

Eliška Coufalová, na sítích známá jako @celiska_instruktor, projela jižní Čechy na motorce, zejména pak oblasti Toulavu, Českou Kanadu nebo Novohradsko-Doudlebsko. Pochvalovala si skvělý asfalt, výhledy do krajiny, lesní cesty a chutnou gastronomii. Nejsilnější zážitky má z místní pohostinnosti. „Bylo 35 stupňů, já koukám do mapy, vychází paní z vrátek a nabízí mi vodu. Když jsem ji s uctivým díkem několikrát odmítla, tak mi paní řekla: Biotop je tamhle vpravo, koupaliště je tamhle vlevo, tamhle kousek je židovský hřbitov, tam se jeďte také podívat. Takových tipů jsem během cestování dostala plno,“ přiblížila.

Bývalý Muž roku Martin Zach (@martinzachofficial) procestoval jižní Čechy na vozíčku a společně s rodinou. Jeho úkolem bylo prověřit bezbariérové možnosti a vyžití pro děti. Nejvíc ho zaujal zámek v Hluboké nad Vltavou a region vnímá jako místo plné atrakcí pro děti se skvělým jídlem i zázemím. Barbora Mottlová (@barbora_mottlova) a David Pleva (@david_pleva) prožili příjemné dny ve dvou a zamilovali se hlavně do Českého Krumlova, kde poznávali nejen historické centrum, ale i okolní přírodu a památky.

close info Zdroj: Se svolením Martina Zacha zoom_in Martin Zach s rodinou na zámku Hluboká.

Projekt uzavřela trojice Kačka, Patrik a jejich pes Ollie (@kate_a_ollie) kteří byli z pobytu nadšení: „Pro nás, co jsme přijeli ze severu Čech, je to tady takový krásný, je tu nádherná příroda, plno rybníků a lesů, což je se psem na dovolenou naprosto super. Je tu i spousta vhodných ubytování pro psy, hradů a zámků, kterých u nás tolik nemáme. Když se řekne jižní Čechy, napadne nás: láska, rybníky, dogfriendly a malebná krajina.“

Při druhém ročníku dosah příspěvků tvůrců dosáhl téměř 3,5 milionu uživatelů. Nyní se třetí pokračování vyhodnocuje. Už teď je však jisté, že osobnosti inspirovaly návštěvníky k výletům do jižních Čech. A ty se dají stihnout ještě v tomto létě. Zbývá téměř celý prázdninový srpen a kouzelný podzim. Všechny výlety tvůrců a s tím i návrhy na tipy na výlet najdete zde: https://bit.ly/5_dni_v_jiznich_cechach. Tak přijeďte do jižních Čech i vy!

Zdroj: Jihočeská centrála cestovního ruchu