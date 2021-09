Obrovského úspěchu pak v soutěži dobrovolných jednotek dosáhli jihočeští hasičští kolegové z Velešína. Tým SDH města Velešín předvedl naprosto skvělý výkon a vybojoval mistrovský titul! Navíc si do Velešína odvezl individuální ceny za nejlepšího velitele a zdravotníka soutěže. Více o úspěchu Velešínských hasičů najdete >>> zde .

Na pražském výstavišti letos proběhly souběžně dvě soutěže, a to jak závod profesionálních hasičů, tak Mistrovství České republiky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Do Prahy přijelo reprezentovat své kraje 13 nejlepších dobrovolných týmů, soutěže profesionálů ze účastnilo 17 týmů včetně tří jednotek podnikových hasičů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.