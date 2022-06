O hlasy voličů budou na podzim usilovat z velké části stejné politické strany a uskupení jako před čtyřmi lety, ale některé se změní. Jisté je v této chvíli jedno. Dalibor Carda, kandidát SN Město pro všechny, po volbách již na starostenské křeslo neusedne, neboť v této funkci již nechce působit. „Jsem totiž vlastně už rok a půl důchodce,“ vysvětlil již dříve Deníku. „Docela se do penze těším.“ Dalibor Carda v čele Českého Krumlova působil po tři volební období jako místostarosta a další tři jako starosta. „Dvanáct let starostování je docela dlouhá doba, i když jsou tací, kteří slouží ještě déle,“ konstatoval. „Ale já nechci sloužit do sedmdesáti. Myslím, že mám za sebou kus práce. Ať už jako starosta, ředitel školy, nebo 12 let v ProSportu či v Domech s pečovatelskou službou jako předseda, 36 let v horské službě a podobně.“

Zatím ale není jisté, jestli do voleb půjde i jeho uskupení Sdružení nezávislých - Město pro všechny, které minule získalo v zastupitelstvu tři mandáty. „Zatím nemáme dostatek Lidí,“ sdělil Dalibor Carda. „Pokud ale bude uskupení dál existovat, stane na prvním místě kandidátky Ivo Janoušek.“ To znamená současný třetí místostarosta.

Podobně jako Dalibor Carda uvažoval i současný místostarosta Českého Krumlova Josef Herman (KDU-ČSL). „Myslel jsem, že do toho už nepůjdu, ale bylo mi řečeno, že musím,“ řekl s úsměvem. Což znamená, že do komunálních voleb půjde jako jednička na kandidátce KDU-ČSL.

V pozici lídra se do volebního boje zapojí rovněž druhý místostarosta Martin Hák (Nezávislí a TOP 09). Avšak za jiné politické uskupení. „Budu lídrem Jihočechů 2012, za které jsem kandidoval i do kraje,“ informoval.

Změnit volební sdružení se chystá rovněž zastupitel Vojtěch Němec z Hnutí Krumlováci. „Novou kandidátku máme skoro hotovou, stavíme ji se zastupitelem Vaškem Velkem a rozmýšlíme se, jaké volební uskupení postavíme. Asi s podporou PRO 2016 a nezávislých kandidátů. Zatím o tom jednáme, takže o lídrovi jsme ještě vůbec nemluvili.“

Také zastupitel Jiří Klosse (Reálný Krumlov) míří do jiného volebního uskupení. „Kandidátku Reálného Krumlova nesložíme, to nevyjde, proto jsme se přeskupili.“ Vypadá to, že míří pod lídra Martina Háka.

Lídrem krumlovské TOP 09 bude Martin Lobík, v čele Nezávislých a Zelených stane Martin Střelec, ODS povede Zbyněk Toman.

V ostatních volebních stranách a sdruženích není ještě definitivně jasno. To znamená v KSČM, ANO 2011 a ČSSD. „Samostatně do voleb nejdeme,“ sdělila zastupitelka Ivana Ambrusová (ĆSSD). „Moc nás není, takže jednáme, s kým půjdeme do voleb.“