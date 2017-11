Jubilantka: Paní Aurelie z Velešína oslavila 95 let

Kaplice – Obdivuhodných 95 let oslavila bývalá učitelka Mateřské školky ve Velešíně Aurelie Peterková.

Do Domova pro seniory v Kaplici jí přijeli blahopřát zástupci Velešína včetně starosty Josefa Klímy, kterému paní Aurelie říkala Pepíčku. Paní Aurelie je velká vypravěčka, která hýří vtipem a spoustu svých žáčků si dobře pamatuje. Stále sleduje dění i politiku v zemi, blížící se prezidentské volby nevyjímaje.



Pořád hodně čte. Nejraději má knihy od Vlasty Javořické. "Hodně mě zajímá dřívější život na vesnici," říká Aurelie Peterková.



Děti v mateřské školce ji milovaly. Sami někteří bývalí žáčci paní Peterkové po létech říkali: Vy jste byla nejlepší učitelka. A jednou jí dokonce pozvali na frťana. To ovšem odmítla: „Lidi by řekli, hele, už se spouští,“ dodala s úsměvem.



Její návod na dlouhověkost zní: Sama vychovávat dvě děti a 30 let pracovat denně v mateřské školce se 30 dětmi. Paní Aurelie má čtyři vnoučata a asi 12 pravnoučat, v jejich počtu už si moc jistá nebyla.