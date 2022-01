Rezervovaný postoj mají jihočeské nemocnice k plánu takzvaných pracovních karantén. „Nemyslíme si, že by nemocný zdravotník měl chodit do zaměstnání,“ konstatuje například ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala. Podle něj zatím ani nikdo nevyužil a nežádal o možnost využít pracovní karanténu. V pondělí tu bylo 5 zdravotníků v izolaci a 1 v karanténě. Z nezdravotnických zaměstnanců jsou momentálně v izolaci 4 osoby.

V Nemocnici Písek je aktuálně v izolaci devět lidí z 950 zaměstnanců. „Pracovní karanténu jako nástroj využijeme jen v krajně nezbytném případě. Nemocný personál putuje marodit domů,“ uvedl ředitel písecké nemocnice Jiří Holan.

V táborské nemocnici je aktuálně nemocných s covidem 12 pracovníků, z toho 8 zdravotníků. I oni zůstávají doma. „Pracovní karanténu v případě pozitivního antigenního testu zaměstnance nebudeme využívat, pouze pracovní karanténu v případě rizikového kontaktu při absenci klinických příznaků za dodržování pravidel,“ uvedla nemocniční hygienička Radka Plachá.

Ani v Nemocnici České Budějovice aktuálně uplatnění pracovní karantény neplánují. „Nemocnice má v karanténě či izolaci pro covid-19 jednotky procent svých zaměstnanců, což v současnosti nijak nelimituje naši činnost,“ uvedla k situaci v největší krajské nemocnici ředitelka úseku komunikace Iva Nováková.

„Pokud by ale bylo v budoucnu ohroženo zajištění námi poskytovaných služeb z důvodu nepřítomnosti zaměstnanců na pracovišti, k pracovní karanténě bychom museli přistoupit,“ doplnila následně Iva Nováková.

Krajní možnost

Do práce i s pozitivním testem by mohli v kritických případech nedostatku personálu chodit zdravotníci a zaměstnanci sociálních služeb. I když se takzvaná pracovní karanténa má týkat pouze osob bez příznaků covidu, jihočeské domovy pro seniory by k takovému řešení sahaly jen velmi nerady. A zatím k tomu ani nemají důvod.

Centrum sociálních služeb v Jindřichově Hradci, které poskytuje pobytové i ambulantní služby mimo jiné v rámci chráněného bydlení či domovů pro seniory na Jindřichohradecku, nemá v současné době podle ředitele Jiřího Blížila naštěstí s nemocností zaměstnanců potíže. „Aktuálně je situace velmi dobrá. Nakaženy jsou pouze jednotky zaměstnanců,“ uvedl.

K využití pracovní karantény se Jiří Blížil staví jako ke krajní možnosti. „Bereme to jako mimořádný prostředek, poslední možné řešení. Ale doufáme, že to nebude nutné. Věříme, že bychom našli i jiné cesty, například pomoc armády, jako tomu bylo loni,“ vypověděl ředitel. Dodal, že v každém případě vývoj bedlivě sledují, a pokud by se situace zhoršila, budou další kroky konzultovat s krajskou hygienickou stanicí.

Zatím viru unikají

Ze sedmdesáti zaměstnanců prachatického Domova seniorů Mistra Křišťana momentálně nikdo není pozitivní na covid-19. Ředitelka domova Hana Vojtová proto zatím neřešila možnosti pracovní karantény. „Vlastně po celou dobu různých covidových opatření jsme nikdy nebyli v tak krizové situaci, že bychom nezajistili chod našeho domova,“ zkonstatovala. Pokud by se ale situace zkomplikovala a nastal kolapsový stav, je Hana Vojtová připravena operativně situaci řešit s krajskou hygienickou stanicí.

Také v táborském G-centru je zatím nemocnost personálu minimální. „Nemocné máme pouze dvě pracovnice z celkových 160 zaměstnanců. Momentálně se nás tedy otázka pracovních karantén netýká a využívat se je nechystáme,“ uvedla ředitelka Jaroslava Kotalíková.

V Domově pro seniory v Rybniční ulici ve Strakonicích pracuje na 90 zaměstnanců. Podle vedoucí domova Jany Nevařilové ale zatím nikdo z nich o karanténě pro zaměstnance nemluvil. „Nám se covid-19 poměrně vyhýbá, zatím nám tady pracovníci neonemocněli. Pracovní karanténa je pro nás zatím novinkou. Předpokládám, že k tomuto ještě bude nějaká porada, kde se dozvíme více,“ řekla. Jedna věc ale jasná, pokud by běžnou karanténu využilo více lidí najednou, znamenalo by to vážné potíže pro zajištění péče o klienty domova.

Pozitivní jen náladou

Karanténu pracovníků zatím nemusí řešit ani společnost Sociální služby SOVY Český Krumlov, která zajišťuje domy s pečovatelskou službou, odlehčovací služby a terénní sociální služby. „Nemocnost nemáme covidovou, čelíme jiným onemocněním. Zatím je ale vše v pořádku,“ sdělila ředitelka Ivana Ambrusová. „Během dnešního testování nebyl nikdo pozitivní,“ informovala v pondělí. „V případě potřeby může zaměstnanec využít domácí karanténu. Nebyl by to problém, služby bychom dokázali zabezpečit. Zhruba devadesát procent zaměstnankyň je proočkovaných, tak doufám, že nenastane situace, kdy by karanténu potřebovala většina pracovníků. Náš přístup je: Jsme pozitivně naladěné a negativně otestované,“ dodala ředitelka s úsměvem.

Nanejvýš v kuchyni

Ani Domov pro seniory Máj v Českých Budějovicích nyní nemusí pracovní karanténu využít. Pokud by se tak stalo, podle ředitelky Petry Zimmelové by přicházelo v úvahu uplatnění například ve stravovacím provozu. „Máme standardně zpracovaný krizový plán,“ uvedla ředitelka a doplnila, že kdyby nemocnost a karanténa přesáhly určenou mez, řešila by se výjimečná situace, kdy by zařízení nebylo schopné zvládnout obvyklý provoz vlastními silami. Pak by se možná uplatnila i pracovní karanténa. „Řešili bychom to ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí,“ dodala ředitelka domova. Jako příklad provozu, kde by se tak stalo, uvedla ředitelka domova stravovací provoz s tím, že zaměstnanci tam nepřijdou s klienty do styku. Momentálně tomu však nic nenasvědčuje. „Po dnešním testování nemáme nikoho nemocného ani v karanténě,“ uvedla ohledně zaměstnanců Petra Zimmelová v pondělí.

K pracovní karanténě zatím nesáhnou ani v Domově důchodců Dobrá Voda u Českých Budějovic. „Aktuálně o tom neuvažujeme,“ uvedla ředitelka domova Jana Zadražilová s tím, že si myslí, že mají dostatek očkovaných zaměstnanců, takže nebude nutné pracovní karanténu využít. Připustila, že se situace může změnit, ale doufá, že to nebude nutné. „Museli bychom to řešit, ale zatím je situace dobrá,“ konstatovala Jana Zadražilová.