„Já se fakt hrozně těšila. Naše ročníky už přišly o půl roku školy na jaře a nyní se k tomu připojují další omezení,“ řekla v době, kdy netušila, že bude opět muset vzít zavděk distanční výukou. Bifluje se doma.

Jaká u tebe zrovna v této době panuje nálada ohledně maturity?

Stále jsem žila v domnění, že mám do maturity spoustu času, ale najednou přišla srážka s realitou, protože nám zbývají už jen tři měsíce. Začínám mít pocit, že nestíhám, ale řekla bych, že je to normální. S formou maturity, které ministerstvo zveřejnilo, souhlasím. Myslím si, že každý by si měl maturitu vyzkoušet. Mrzelo by mě, kdybychom ji dostali úředně.

Dokážeš se učit i přes ztížené podmínky, tedy hlavně bez kontaktu s učiteli a spolužáky?

Musím pedagogický sbor pochválit, protože se snaží a většinu hodin máme on-line, takže probíráme látku dál jako bychom to dělali ve škole. Jediný rozdíl je v tom, že sedíme doma před počítačem. Přijde mi, že distančně jsme schopni probrat za 45 minut daleko větší množství látky než ve škole. Řekla bych, že distanční výuka formou on-line hodin se dá srovnat s výukou ve škole. Studium v domácím prostředí je hodně o morálce, snažím se dodržovat určitý řád. Mám dané, že každý den musím vstát v sedm bez ohledu na to, v kolik nám začíná on-line hodina. Den si snažím rozplánovat, abych toho stihla, co nejvíce. Samozřejmě, že se to vždy nevydaří.

Co ti dělá nejvíce problémů?

Největší problém mám s vypracováváním pracovních listů, protože při plnění někdy prokrastinuji a trvá mi to daleko déle, než by tomu bylo ve škole. Občas se zaseknu na určitém bodě a nevím, jak pokračovat. Ve škole bych se zeptala nebo bychom to probrala se spolužáky a pokračovala bych hned dál. Distančně je tento proces trochu zdlouhavější, a to mě na tom unavuje.

Je nějaké cesta, jak s kamarády a učiteli můžeš probrat víc, než v určené časové termíny?

Učitelé jsou velice vstřícní a chápou, že distanční studium je náročné pro obě strany. Kdykoliv jim můžeme napsat a domluvit se s nimi na soukromé konzultaci. Jsou ochotni nám posílat i více materiálů, které potřebujeme k příjímacím zkouškám na VŠ. Přijde mi, že on-line výuka je v určitých ohledech daleko pestřejší než normální výuka. Jak je to nové, tak ani učitelé občas nevědí, jak vyučovaní pojmout, aby nás to bavilo. Takže se často ptají na zpětnou vazbu a my si můžeme i sami říct, co bychom chtěli více procvičovat nebo které aktivity nám nic nepřinášejí. Jsem ráda, že se nás ptají a naprosto tomu rozumím, že potřebují i oni pomoci. Vzhledem k tomu, že většina z nich učí již několik desítek let, tak mají nastavený již určitý systém. Bohužel jim ho současná situace trochu narušuje, proto se jim snažíme i my pomáhat. V on-line komunikaci problém nevidím, ale sociální kontakt to nenahrazuje. S kamarády jsem stále v kontaktu, neustále něco řešíme ohledně školy i volného času.

Co na tuhle situaci říkají spolužáci?

To je těžké říct, protože je to hodně individuální. Některým distanční studium vyhovuje a sociální kontakt tolik nevyhledávají. Někteří to mají naopak, raději by seděli ve škole, což je i můj případ. Řekla bych, že v mém okolí by většina raději šla do školy, protože jim schází sociální kontakt. Snažíme si to alespoň trochu vynahrazovat v rámci on-line her, video hovorů a podobně, ale není to ono.

Spočetla bys, jak dlouho jsi vůbec byla od loňského září ve škole jako aktuální maturantka?

Od září jsme byli ve škole přibližně 10 týdnů. Je to strašně málo a je mi to líto, protože už nám moc času nezbývá a zatím si ani nepřipouštím, že po maturitě neuvidím své spolužáky tak často jako tomu bylo posledních osm let.

Změnily se nějak tvoje plány do budoucna?

Čím více se zabývám tím, co bych jednou chtěla dělat za profesi, tím více se v tom ztrácím. Potřebovala bych ještě nějaký čas na rozmyšlenou, ale bohužel už ho moc nezbývá. Zatím zůstávám u ekonomického oboru, ale jestli mě to bude natolik bavit, abych se tím jednou živila, to zatím nevím. Sama se těším, kam mě život nasměřuje.

Jak vše vnímají rodiče?

Rodiče také doufají, že budeme moci jít brzo do školy a začneme žít zase normálně.