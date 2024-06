COOP Jednota Kaplice v Kájově na Českokrumlovsku otevřela další ze svých automatizovaných prodejen, které najely na režim 24/7. Má s nimi dobré zkušenosti a jejich síť, kterou teď doplnil i rekonstruovaná kájovský COOP, hodlá v budoucnu dál rozšiřovat.

Kájovská prodejna COOP prošla rekonstrukcí a od června 2024 funguje v režimu 24/7. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Obchod v Kájově, který dostal nejen nový kabát, ale i vnitřní vybavení, tak nově funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu vč. víkendů a státních svátků. Zkrátka nepřetržitě. „Kájovský obchod nám pěkně prokoukl. Jsou tu nové dřevěné obklady, změnili jsme dispozice, obměnili technologie chlazení a mražení, abychom šetřili elektrickou energii. Do budoucna počítáme ještě s fotovoltaikou na střechu,“ přidal podrobnosti Jan Hoffmann, ředitel COOP Jednota Kaplice, která provozuje prodejny COOP na Krumlovsku a také už i na Budějovicku. „Právě to je trend, který sledujeme. Chceme mít skutečně soběstačné prodejny, a to i v těch menších místech, jako je právě třeba Kájov.“

Co taková prodejna zákazníkům přináší? Ušetří jim cenný čas a najezděné kilometry a zlepší dostupnost nabídky. „Chceme být zároveň více konkurenceschopní, dostávali jsme od občanů informace, že by k nám šli rádi na nákup i mimo otvírací dobu, třeba v sobotu odpoledne nebo v neděli,“ vysvětlil Jan Hoffmann. „Kájovští občané s novým 24hodinovým režimem nemusí za nákupem až do Českého Krumlova. Žije tu také velký podíl mladých rodin, takže to bereme jako přidanou hodnotu pro všechny. Čas zkrátka není nafukovací.“

Do prodejny se zákazníci dostanou pomocí mobilní aplikace Do kapsy od ČSOB a prostřednictvím své bankovní identity. „Člověk si v klidu nakoupí, co potřebuje, a zaplatí sám přímo na pokladně. K dispozici je prakticky celý sortiment prodejny, s výjimkou obslužného pultu,“ dodal Jan Hoffmann s tím, že v regionu, kde Jednota Kaplice působí, už jde o sedmou automatizovanou prodejnu. Další jsou např. v Českém Krumlově, v Lipně nad Vltavou, Bujanově nebo Velešíně.

Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

„Důraz u nás klademe zejména na čerstvé zboží, které tvoří velký podíl z nabídky. Máme denně čerstvé srnínské pečivo, u obslužného pultu je široká nabídka čerstvých uzenin, sýrů a lahůdek, nabízíme zákusky z budějovické Cukrárny U Kláštera. Čerstvou zeleninu vozíme z vlastního velkoobchodu v Kaplici-nádraží.“

Po nákupu zákazníci zaplatí na stejné pokladně, která funguje, když jsou v obchodě prodavačky. „Prodavačka po skončení směny jednoduše otočí displej pokladny do prodejny, a zákazníci už se mohou obsloužit sami,“ přiblížil šéf Jednoty Kaplice.

Jednota Kaplice bude co nevidět otvírat další automatizovanou prodejnu, v Plavu na Českobudějovicku, těšit se na ni mohou místní obyvatelé již od 1. července.

Většina automatizovaných prodejen COOP funguje v hybridním režimu: v běžnou otevírací dobu je zákazníkům k dispozici personál, jinak běží v automatizovaném režimu. V případě malých vesnických prodejen se však už prosazují i plně automatizované prodejny nebo prodejny, které jsou otevřeny s obsluhou jen vybrané dny v týdnu, a to vždy jen na několik hodin.

„Zatímco ve městech či turistických centrech, kde mají obchody standardní otevírací dobu s obsluhou, je automatizovaný provoz především rozšířením služeb pro zákazníky a z hlediska tržeb je zde realizováno mezi 10 % až 20 % obratu, pro některé menší prodejny je tento styl prodeje už zcela klíčový a bez obsluhy probíhají všechny nákupy,“ uvedl pro web Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Lukáš Němčík, ředitel rozvoje a marketingu sítě COOP.