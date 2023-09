Kousíček od Krumlova, vesnička útulná, hezká. Na vršku s kostelíčkem, jakoby z pohádky vzešla. Písní Slyš kájovské zvony, kterou pro Kájov napsal slavný muzikant Václav Rubáš, odstartuje v sobotu ve 14 hodin v sále tamního Konibaru další, už 22. ročník velkého setkání heligonkářů. Postaral se o to opět kájovský rodák Gerhard Scherhaufer (83).

22. ročník Setkání milovníků heligonek se koná v kájovském Konibaru v sobotu 23. září 2023 od 14 hodin. Druhý zprava organizátor Gerhard Scherhaufer. | Foto: Se svolením pořadatele

„Vystoupí dvaadvacet účinkujících z Čech, Moravy a Rakouska,“ zve organizátor na tuto oblíbenou akci, na kterou se sjíždějí milovníci heligonek ze širokého okolí. „Rezervé u jednoho stolu bude mít například deset Volaráků. Už telefonovali a slíbili, že dorazí.“

Zdroj: Youtube

Pravidelnou heligonkářskou akci v Kájově chtěl Gerhard Scherhaufer ukončit už v roce 2021, kdy se konal jubilejní dvacátý ročník. „Už mám taky svá léta, počítal jsem s tím, že to ukončím. A říkal jsem si to i loni, ale po heligonkách jsme si sedli a můj kamarád ze Sklářů mi povídá: ty nemůžeš skončit, my ti na to dáme peníze. A já nedokázal říct ne,“ popsal cestu k dalšímu ročníku. „Kromě Jirky Václavíka a Františka Jungwirtha přispívá také obec Kájov, provozovatel Konibaru Ondřej Vejvoda nebo Vidox Staviva Kájov.“

Gerhard Scherhaufer, muzikant a moderátor, se s heligonkami (ne)loučí