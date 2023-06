V Krumlově přibude další radar. Od podzimu se ale neměřilo, začne se zase v létě

Před samotným hlasováním se v sále debatovalo o milionech korun, které měly být neprávem vyúčtovány při rekonstrukci Potoční ulice a kvůli nimž má starosta z předešlého volebního období Bohumil Šíp čelit trestnímu oznámení, o tom, kdo podal a nepodal jaké dotace, na přetřes přišla rekonstrukce Kájovské 8, nezkolaudovaná ulice Za Kapličkou nebo cyklostezka.

A jaké důvody k odvolání starosty bývalou opozici vlastně vedly? Jedním z těch, o nichž se na zastupitelstvu mluvilo nejvíc, byla údajná neochota kájovského zubaře Martina Žižky jednat se starostou Benčatem ohledně ordinace a budoucí zubní kliniky: měl pohrozit, že svou ordinaci zavře, pokud starosta neodstoupí. S tím souvisí i neshody v obci kolem obecního pozemku na kraji Kájova, na němž by mohl vyrůst nový dům seniorů a právě zubní klinika.

Co o odvolání říká zákon? Že se starosta zodpovídá zastupitelstvu a to ho může, bez udání důvodu, kdykoli odvolat. Stačí, pokud se na odvolání shodne nadpoloviční většina zastupitelů.

Pavel Jindra (SNK-Nezávislí) pro Deník vysvětlil, proč odvolání starosty iniciovali. Kromě zubařské kliniky má být dalším důvodem údajná snaha zlegalizovat několik černých staveb v Kájově. „Po volbách jsme chtěli jednat o široké koalici, což smetli se stolu. Oni pak jako rada přijali usnesení, které by mohlo legalizaci oněch černých staveb přinést, což by znamenalo velkou dopravní zátěž v ulici Slunečná. Proti tomu se její obyvatelé začali bouřit. Obrátili se i na nás, opoziční zastupitele, a my jsme nakonec ono usnesení zrušili,“ vysvětlil.

Odvolaný starosta by byl pro nové volby

„Cítím jedním slovem smutek. Obec je rozdělená a rozhádaná, stejně tak zastupitelé, je to patová situace. A jak jsem říkal na zasedání, byl bych pro, aby byly vyhlášeny nové volby, aby se situace ujasnila a uklidnila,“ popsal bezprostředně po svém odvolání Marian Benčat, který kvůli starostování odešel na podzim 2022 po 40 letech od Policie ČR z pozice zástupce ředitele krumlovského územního obvodu. „Nedokázal bych sedět na dvou židlích, a tak jsem u policie skončil.“

I on uvedl, že jedním z důvodů sporů je kájovská ulice U Štěpky. „Ano, chtěl jsem to řešit, žije tam zhruba šestnáct rodin v nezkolaudovaných domech, pouze v předčasném užívání staveb, a my se snažili tu situaci po dlouhých letech dovést do zdárného konce.“

O své dojmy se podělila i staronová radní Lenka Augustinová. „Že mě chtějí za členku rady, jsem se dozvěděla chvíli před zasedáním. Jsem z toho smutná, že jsme nedostali příležitost něco dokázat. Jsme tu pro lidi, přes půl roku jsme pracovali a pak se dozvíme, že jsme nic neudělali. Ale to je život.“

Novými radními Kájova jsou Lenka Augustinová, David Ciml, Daniel Vejvoda, Jan Radimský a Jiří Šmikmátor a zastupitelem pověřeným výkonem pravomoci starosty Daniel Vejvoda.

Za napětí v obci můžou i dva letáky, které občané před pár týdny dostali do schránek. Objevily se v nich protichůdné informace. První pocházel z pera tehdejší kájovské koalice, druhý opozice.

V tom prvním, pod kterým byli podepsaní dnes odvolaný starosta Marian Benčat a s ním jeho místostarostové Petr Janíček a Lenka Augustinová a také zastupitelé Lukáš Homolka, Jaroslav Sládek, Jiří Trhlín a Patrik Došek, se píše, že před loňskými volbami exstarosta Šíp a investor zubní ordinace nechali v územím plánu změnit 6 hektarů obecních pozemků na pravém okraji Kájova směrem na Boletice určených pro bytovou výstavbu na plochy občanské vybavenosti, tedy právě pro výstavbu soukromé polikliniky o rozloze 4 hektary s dvouhektarovým parkem.

Krumlov čeká dopravní peklo. Na půl roku bude zavřená silnice do Kaplice

Někdejší opozice kontrovala svým vlastním letákem s tím, že změna druhu zástavby z bydlení na občanskou vybavenost byla řádně projednána už v březnu 2019 na zastupitelstvu obce, že nemá jít o polikliniku, ale pouze zubní kliniku, a nikoli o 4 hektary, tedy 40 000 metrů čtverečních, ale o pouhých 500 metrů čtverečních. Podepsáni jsou pod ním kromě bývalého starosty Bohumila Šípa zastupitelé Leona Hradecká, Daniel Vejvoda, Jiří Slovák, Jan Radimský, Jiří Šmikmátor, David Ciml a Pavel Jindra.