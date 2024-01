Provoz vlaků ani pohyb cestujících po nástupištích by demolice výrazně omezit neměla. „V současné době je již připravena náhradní čekárna a vytvořený náhradní přístup k nástupišti,“ přiblížil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. „Začalo se také s demontáží vybavení dosloužilé nádražní budovy. Její postupné odstranění by mělo být kompletně dokončeno za pět týdnů.“

„Když jsem to zjistil, začal jsem se o to zajímat. S novým vedením obce jsme ji chtěli zachránit. Není až v tak špatném stavu, procházeli jsme ji i se stavební komisí,“ řekl v květnu 2023 s tím, že přemýšleli o zřízení malého muzea a turistické ubytovny. „Jenomže dráhy už do projektu investovaly nemalé peníze a byl natolik rozjetý, že nezbylo, i když jsme za budovu bojovali, než se s tím smířit. Já jim to nezazlívám. Jejich projekt je hezký. Chtěli jsme tu budovu zachránit kvůli historii, neboť tam pracovaly desítky lidí.“ (Více ZDE.)

„Moderní přístřešek bude umístěn naproti přechodu k nástupišti, aby to k vlaku měli cestující co nejblíže,“ přiblížil detaily Jan Nevola. „Čekání jim zkrátí automat na občerstvení. Počítáme také se zřízením automatu na jízdenky. Kola si cestující uloží do krytého stání, lidé přijíždějící k vlaku autem budou moci využít nová parkovací stání. Projekt počítá s parkovištěm pro čtyři auta. U stanice vznikne také malý park. A informovanost cestujících zajistí nový informační a orientační systém.“