Kájovsko - Škody po nedělním krupobití, jaké do té doby nikdo nezažil, počítají obyvatelé Kájova, Křenova, Křenova Dvora a Boletic.

Sklenářům v okolí stoupl počet zakázek a pojišťovnám množství telefonátů a výjezdů. Obyvatelům Kájovska nabízejí své služby karosáři, neboť kroupy poškodily také karoserie aut.



„Už tu byli tři karosáři," přitakali manželé Červovi z Kájova. „Syn auto přikryl bublinkatou fólií, a přesto mu ho kroupy poškodily," dodal Jan Červ.



Manželům Červovým kroupy rozbily skleník, zničily květiny, rozbily okenní truhlíky a zdevastovaly zeleninu na zahradě. „Z dvanácti střešních skel na skleníku zůstalo zdravé jenom jedno," ukazoval včera Jan Červ. „Nejhorší je, že krupobití poškodilo mladé ovocné stromy způsobem, jako když se otlouká píšťalička," dodala jeho žena Danuše Červová. Stromky mají popraskanou kůru, jako by se přes ně přehnaly silné mrazy. „Než začalo pršet, říkali jsme si, že musíme posekat u švagrové trávu na seno pro ovce. Teď není sekat co, kroupy trávu úplně rozšmelcovaly. A sestře kroupy dokonce zabily slepici," doplnila paní Danuše.



Gerhard Scherhaufer, další obyvatel Kájova, doplnil, že lidé zmiňují nálezy mrtvých tělíček ptáků. „Paní Hromádková říkala, že našla mrtvé kosy, špačky a viděla hrdličku, jak sedí smutná na plotě, u něhož na zemi ležel mrtvý její druh," vyprávěl včera.

Poškození nyní přemýšlejí o pojištění. „Barák pojištěný máme, ale musím se na to zeptat, jestli se to vztahuje i na naše škody," přikyvuje Jan Červ.



To Gerhard Scherhaufer už se po tom, jak to má se svou pojistkou, pídil. „Já mám obyčejnou pojistku na barák," říkal včera. Scherhauferovi dopadli stejně jako sousedi a jako další lidé ze zasažené oblasti. Na zahradě zničená veškerá úroda, rozbitý skleník, zdemolovaná pergola, oholené jabloně, rybízy a další drobné ovoce, také poničený ořešák. „Já nemusím jít na Šumavu, mám mrtvý luh doma," zavtipkoval. „Volal jsem do pojišťovny, ale existuje několik variant pojistky a já nemám tu druhou, o něco dražší. Jsou tam uvedené ještě další různé podmínky, takže ta moje pojistka se na tyto škody nevztahuje," konstatoval Gerhard Scherhaufer.



Škody utrpěli i místní zemědělci. Například Agroconu Kájov krupobití zničilo trvalé travní porosty, poškodilo pole s kukuřicí a obilím.

„Největší škody máme na obilovinách," popisovala v úterý vedoucí střediska Zdena Augustýnová. „Směrem od Boletic obilí leží a je zlámané. Ze 110 hektarů ozimého triticale je poškozeno odhadem tak 30 až 40 procent. Triticale je odolnější, naštěstí ještě není konec vegetačního období, uvidíme, nakolik se vzpamatuje. Pojištěni nejsme, protože se to nevyplatí."



Pastviny a louky v zasažené lokalitě na Křenovsku jsou poškozeny z 90 procent. „Po těch kroupách vypadají, jako by je někdo zmulčoval. Nejhorší je, že s nimi teď musíme něco udělat. Musíme je posekat a uklidit, aby na nich mohla růst nová tráva a zajistili jsme si další seče," podotkla Zdena Augustýnová.



Na 45 hektarech kukuřice odhadují poškození na 30 procent, ale jaká bude skutečnost se ukáže až časem, neboť kukuřice je zatím hodně mladá.



„Naštěstí nepěstujeme řepku, to by škody byly velké," pokračovala vedoucí střediska. „Jsme ale zvyklí si pomoci sami. A škody se týkají jenom několika desítek hektarů. A poťukaných karosérií aut."

