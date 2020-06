Stejně jako v jiných kostelích ani v Kájově se nemohly konat veřejné bohoslužby a kostel byl víceméně uzavřen. Nicméně téměř každý den zde sloužil soukromou bohoslužbu českokrumlovský prelát Václav Pícha JC. D. nebo kaplan P. František Žák.

„U milostného oltáře Panny Marie prosili za ukončení pandemie, za ty, kteří podlehli této nemoci, za lidi nemocné a také za lidi nejvíce ohrožené – zdravotníky, prodavače a další,“ říká sestra Karmela z Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže. „Dvakrát navštívil toto místo také českobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil – v březnu soukromě a v květnu v rámci novény za ukončení pandemie. Bohoslužba byla přenášena přes YouTube, takže se s námi mohli spojit i další věřící.“

Kájovský kostel je v současnosti přístupný, ale stále v něm platí ochranná nařízení. To znamená povinnost nosit roušky, využívat dezinfekci a dodržovat stanovené rozestupy.

„Při nástupu koronavirových opatření bohužel všechny nahlášené skupiny ze zahraničí, jezdí sem hodně poutníků z Rakouska a Německa, svou návštěvu zrušily, a to až do konce srpna,“ říká sestra Karmela z Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže. „Nyní však už lidé opět jednotlivě přicházejí a návštěvu si objednalo několik skupin poutníků i turistů. I po otevření hranice čekáme ze zahraničí spíše menší skupiny.“

Jak v současné chvíli fungují nedělní bohoslužby?

Nedělní bohoslužby jsou již podle běžného pořádku, pravidelně v 8 hodin ráno. Můžete přijít také, do povolených tří set osob máme ještě hodně volných míst.

Co nového vám osobně tato výjimečná situace do života přinesla, nebo čím vás poznamenala?

Tak nejprve to bylo šití roušek. S kolegyní jsme jich ušily skoro 600 kusů. Nějakou stovku jsme šily i pro Krumlov, kde nás přibrali do skupiny šiček. Byla to moc hezká zkušenost. To mě znovu přivedlo k šicímu stroji a od té doby jsem zašila kde co, ušila několik zástěr, ubrusy, kostelní prádlo…

Jinak mě samozřejmě vedla tato doba k zamyšlení. Dneska je člověk příliš zahlcený informacemi i věcmi. Dříve rostla ekonomika tím, že odpovídala na poptávku. Poptávka regulovala nabídku. Dnes to nestačí. Objeví se něco, co by šlo „prodat“ – a poptávka se uměle jakýmkoli způsobem vytvoří. Možná, že období koronavirové krize bylo šancí si to uvědomit a rozhodnout se.

Současná společnost je velmi zajímavá. Někdy si říkám, kdyby v této době žil třeba Seneca, Platon, nebo Komenský, jak by to asi komentovali….

Mimochodem, jaký film jste naposledy viděla?

V poslední době jsem viděla jednu moc hezkou oddechovku. Film starší než já – Sedm statečných. A byla jsem znovu překvapená, jak i obyčejný western může přinést poučení. Sedláci jedné vesnice, kterou lump Calvera trvale tyranizuje a okrádá, požádají o pomoc a najde se sedm statečných, kteří jim opravdu pomohou. Ale pak se znovu do vesnice na pozvání některých sedláků Calvera vrátí a našim statečným řekne: „Vaši přátelé už vás nemají rádi. Nutili jste je k vlastním rozhodnutím. Se mnou to mají snazší. Dělají, co říkám.“

Co byste ráda řekla obyvatelům Českokrumlovska v této nelehké době?

Pokud hledají a ptají se, čím by se měli řídit, domnívám se, že staré Desatero je v tomhle nepřekonatelné. Je jednoduché, pochopitelné a všude aplikovatelné.

A aby se nepřestali radovat ze života, třeba i jen z krásné okolní přírody, zamilovali si svůj domov. A aby zodpovědně a svobodně dokázali dělat vlastní rozhodnutí, i když se vždy najde někdo, kdo jim bude sebejistě říkat, co mají dělat.

Marek Kuchař