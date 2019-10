Jakým způsobem se na kájovskou pouť připravujete?

Příprav na naši pouť je mnoho a začínáme s předstihem. Již v září vždy pečeme perníkové rybičky, které se na pouti rozdávají při východu z kostela. Na výrobu i rozdávání a na další práce se tu naštěstí najde dost malých i velkých pomocníků. Je potřeba dát do pořádku kostel, omést pavučiny v oknech a v klenbě, uklidit, vše vyzdobit, zamést dvůr, připravit bohoslužebná roucha a vše, co je k tomu potřeba. Připravujeme také zázemí pro poutníky, kteří zde zůstávají přes noc a na celonoční adoraci. A na faře také se odehraje rovněž slavnostní oběd pro otce biskupa s otcem prelátem a dalšími pozvanými hosty. Do příprav tedy patří také dost pečení a vaření. Nicméně do samotných příprav na pouť se dá stejně tak zahrnout i svátost smíření a modlitba, aby naše srdce bylo vnímané pro Boha a jeho slovo.

Co znamená tato tradiční pouť pro obec Kájov?

Kájov se k mnohým tradicím vrací a další nové hezké tradice vytváří. Kájovská pouť přežila zatím všechny režimy, je to něco, co nás spojuje s našimi předky a vybízí nás dívat se do historie, ne zpátečnickým nebo zastaralým pohledem, ale pohledem toho, kdo se z dějin nechá poučit.

Pouť symbolizuje radost a nadšení. Minulý týden nás opustil zpěvák Karel Gott. Zasáhl vás jeho odchod?

Připomněl mi, že člověk dříve nebo později z tohoto světa odejde. Kéž by každý z nás tu zanechal hezkou stopu. Zrovna Kájovská pouť, která lidi svolává do poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie, nás učí, že radost a nadšení nedávají člověku jen kolotoče a stánky a že svým životem putujeme k věčné radosti. Myslím, že Karel Gott se na svou smrt už připravoval. Šlo to poznat z písně, kterou nazpíval se svou dcerou Charlotte „Srdce nehasnou.“

Kterou Mistrovu píseň máte nejraději?

Kdepak ty ptáčku hnízdo máš – je to píseň mého dětství.

Program kájovské pouti:

Sobota

19.00 mše svatá – hlavním celebrantem bude farní vikář v Pelhřimově R. D. Mgr. Martin Brácha. Po mši bude následovat světelný průvod Mariánská pobožnost a poté modlitba

22.00 celonoční adorace

Neděle

7.00 ranní chvály

8.00 poutní mše svatá, hlavním celebrantem bude Prel. Mgr. Václav Pícha, JC. D., prelát českokrumlovský

10.00 hlavní poutní mše svatá, hlavním celebrantem bude J. E. Mons. Pavel Posád, světící biskup českobudějovický

13:30 hodin litanie k Panně Marii a svátostné požehnání, odpoledne mají věřící možnost soukromé modlitby

Příležitost ke svaté zpovědi bude v sobotu od 18.15 hodin.