/FOTO, VIDEO/ Vyhlídkové kolo s výhledem na celou pouť, autodrom, dechberoucí atrakce, na které si troufnou jen ti odvážní, virtuální realita, řetízkový kolotoč pro nejmenší nebo spousta stánků. To je Kájovská pouť, která o víkendu obsadila městečko nedaleko Českého Krumlova.

Kájovská pouť 2023. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Expozici drobného zvířectva v Poutní ulici připravili bratři Jindrové. „Chceme tím vrátit pouť k jejím tradičním kořenům,“ vysvětlil Pavel Jindra. „Letos jsme zopakovali i řemeslný trh, ten je pod kostelem, zvířata tu máme poprvé. Chceme tím nabídnou vyžití na pouti i rodinám s malými dětmi nebo starším lidem, pro které kolotoče už nejsou.“

Kájovská pouť 2023. Na výstavě drobného zvířectva je k vidění i králík kastorex.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

„Nebýt drobných chovatelů, tato plemena by neměla vůbec šanci přežít. Velkochovatelům by se to ekonomicky nevyplatilo,“ doplnil. „A kvalita života těchto zvířat je navíc násobně vyšší.“

Petr Jindra představuje návštěvníkům pouti např. masné plemeno vídeňský modrý. „Tento králík je dobrý v tom, že má tenčí kosti než ostatní, a na kilogram hmotnosti králíka má víc masa,“ vysvětlil. „Některé kusy jsou na prodej, stejně tak třeba slepice hedvábničky bílé. Nemáme to ale pojaté jako prodejní výstavu, chceme hlavně lidi seznámit s chovem.“

Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Petr Jindra přivezl do Kájova také králíka plemene Aljaška, což je střední plemeno. „Chová ho paní Ivana Bláhová, loni na národní výstavě vyhrála titul mistryně České republiky.“

Svůj stánek nedaleko mostu v Kájově má i Pavla Benettová ze spolku Stop sečení srnčat, která s kolegy organizuje dobrovolnické akce na Českokrumlovsku, Kaplicku i Českobudějovicku na záchranu srnčat před sekačkami v době květnových a červnových sečí. „Šíříme tu osvětu, rozdáváme letáky, informujeme, co a jak, máme tu i hádanku, ať si lidé najdou srnče na snímcích z dronu… a je tu i kasička, kam lidé přispívají na dron nebo na baterie,“ vysvětlila.

Provoz na místě řídí podle potřeby dopravní policie, v Kájově můžete počítat s drobným zdržením provozu.

Kájovská pouť se blíží, novinkou je 30metrové kolo. Víme, kolik za atrakce dáte