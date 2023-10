/FOTO, VIDEO/ V pátek ve dvě hodiny to vypukne. Rozjedou se první atrakce na Kájovské pouti, i když oficiálně oblíbená akce, na kterou se sjíždějí lidé zblízka i daleka, vypukne až v sobotu ráno. Podívejte se, co všechno v Kájově najdete.

Přípravy na Kájovskou pouť jsou v plném proudu. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Prostranství podél odbočky na Větřní z Kájova před železničním přejezdem už zaplnily pouťové atrakce, stánky s tradičním pouťovým zbožím, místními produkty a řemesly budou v centru obce na Kájovské ulici a také pod kostelem.

Parkování a průjezd Kájovem bude řídit o víkendu podle potřeby policie. „V sobotu tu budou krajští policisté, v neděli okresní,“ přiblížil starosta obce Daniel Vejvoda s tím, že řidiči by měli počítat i s možným zdržením. „Silnice na Větřní bude po dobu trvání poutě uzavřená, a to od sobotní 6. hodiny ranní až do nedělní noci. Složkám IZS bude v případě potřeby průjezd umožněn.“

Provozovatel poutě Tomáš Holý a letošní novinka, třicetimetrové vyhlídkové kolo.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Provozovatel pouťových atrakcí Tomáš Holý z Českých Budějovic je zástupcem už třetí generace, která Kájovskou pouť provozuje. „Letos tu máme patnáct atrakcí a k tomu deset pro nejmenší děti, tradiční střelnice, kiosky s občerstvením… Úplnou novinkou, která bude budit asi největší zájem, je třicetimetrové vyhlídkové kolo, které je v Kájově poprvé. Loni měl velký úspěch Booster, který dosáhne také do třiceti metrů.“

„Nejdivočejší“ jsou Break Dance, Extreme a již zmíněný Booster, ty si vychutná hlavně omladina. „Máme tady i 150 let starou, ale kompletně zrenovovanou Lochness dráhu, na kterou si pamatují i sedmdesátníci nebo osmdesátníci, kteří rádi vzpomínají, jak na ní jako mladí jezdili. A kdo hodí míč do koše, má jízdu zdarma, to je také novinka,“ doplnil Tomáš Holý.

Pouťové atrakce se v Kájově postupně staví už čtrnáct dnů. „V sobotu ráno, až se uzavře silnice, ještě rychle dostavíme zbytek. Otvíráme v pátek ve dvě hodiny a točíme do osmi, v sobotu do půlnoci a v neděli do šesti do večera,“ uzavírá provozovatel s tím, že ceny za atrakce se budou pohybovat od 40 korun do stovky. „Na vyhlídkové kolo je zvýhodněné rodinné vstupné 300 korun, pro 2 dospělé a 2 děti.“

Program církevní Kájovské pouti.Zdroj: Se svolením obce