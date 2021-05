Nepřehlédnutelná budova v centru obce, která bývala sídlem Agrokombinátu Šumava a kájovského obecního úřadu, je z větší části prázdná. Kromě obecní knihovny je z ní vše vystěhováno a budovu čeká nová etapa existence.

Obec Kájov. | Foto: Deník/Zuzana Kyselová

Na nové adrese najdete současný obecní úřad. „V listopadu jsme se přestěhovali do nových prostor,“ vysvětluje starosta Kájova Bohumil Šíp. „Za tím účelem jsme zrekonstruovali bývalou prodejnu Flop, jež v minulosti sloužila jako jesle. Obchod skončil, a co s tou budovou? Zachovali jsme vazníkovou střechu, boční stěny se špatnou izolací stlučené z prkýnek jsme shodili, a pustili se do rekonstrukce celé budovy. Přestěhovali jsme do ní kromě obecního úřadu ordinaci dětské lékařky a poštu, která v ní zůstane natrvalo.“ Starou budovu obecního úřadu čeká rekonstrukce, v současnosti se na to zpracovává projektová dokumentace. A až bude budova po rekonstrukci, obecní úřad se do ní možná zase vrátí. “Bude to poměrně náročná rekonstrukce,“ říká starosta. „Všechno je tam původní, od roku 1973 se tam neinvestovala ani koruna, stav je špatný. Hlavně jsou tam obrovské energetické ztráty. Proto se budeme snažit na přestavbu získat dotaci.“