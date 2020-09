Kam dřív?

O tomto víkendu pro nás pořadatelé přichystali takových úžasných akcí, že to aby se snad člověk opravdu přetrhl, aby mohl navštívit všechny ty, které by chtěl. Možná, že se snaží si ještě honem vynahradit nucenou pauzu počátkem léta, a tak je to zejména dnes, co se týká nabídky zábavy, hotový nářez.

Zuzana Kyselová - váš člověk v Deníku. | Foto: Deník / Redakce