Kaskadérské vystoupení skupiny Flott Cascaders Team je k vidění na stadionu Vltavan v obci Loučovice (poblíž Lipna) každou sobotu a neděli, a to až do 23. 8. 2020 vždy od 19 hodin. Jedná se o velice poutavou podívanou, která je příjemným zpestřením nejen pro četné rekreanty v okolí, ale také bezpochyby pro místní obyvatele.

Boleticko – poznávání kraje a dějin. TO je další komentovaná vycházka přírodou od 9.30 do 13.30 hodin, tentokrát za krásami Boleticka. Uslyšíte o energii přírody, nejstarších dějinách oblasti, době Keltů a Markomanů, odsunu německého obyvatelstva a vzniku VVP Boletice. Sraz je na rozcestí Boletice – Horní Planá – Kájov. Cena 120 Kč. Vycházka má do 12 km.

Svatovavřinecká pouť v Přídolí je spojena s oslavou 800 let obce. Nedělní program je mohutný.

V 8:00 začnou trhy, jarmark, pouťové atrakce a další lákadla, 11:15 pravidelná bohoslužba v kostele sv. Vavřince, pivní stan ve farské zahradě: možnost zakoupení občerstvení.

Program:

10,00 Zahájení - vystoupí mažoretky

10,30 divadelní vystoupení Bambiny

11,00 J. P. Maxa soutěže pro děti a dospělé

Odpoledne:

14,00 dechová hudba Kašovanka - I. vstup

14,30 country tance Western Rose - I. vstup

15,00 Kašovanka - II. vstup

15,30 pauza - soutěž pro všechny

15,40 country tance

16,00 orientální tanečnice Sofia

16,30 Kašovanka

17,00 Přijde i kouzelník

17,30 Kašovanka

18,00 Omlenické holubičky

18,30 soutěže pro všechny

19,00 Konec - dechová hudba, večerní program

19,30 Maxa band - hudba všech žánrů

20,00 Omlenické holubičky

20,30 Maxa band

21,00 taneční vystoupení Cetare

21,30 ohňová show

22,00 Maxa band

22,30 Rožmitálské tanečnice - jeptišky

23,00 Maxa Band

23,30 Rožmitálské tanečnice

24,00 Maxa band

01,00 konec programu

Doprovodný program: Malování na obličej od 14 do 17 hodin, skákací hrady od 14 do 18 hodin.

Malované na skle. Koncert Jihočeské filharmone v Pivovarské zahradě v Českém Krumlově od 20.30 hodin. Účinkují Jan Zadražil, Eva Vrbková, Gabriela Vermelho a Dalibor Buš.