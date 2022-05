Den u vody. Festival pro děti i dospěláky se koná ještě dnes na fotbalovém hřišti v Rožmberku nad Vltavou. Budou hudba, sport, tvoření, voda, legrace. Hrají Mňága a Žďorp, Satisfvcktion, Honza Křížek a další.

Den otevřených dveří je od 9 hodin u hasičů v Loučovicích. Hasiči u příležitosti výročí 125 let předvedou nově zrekonstruovanou hasičárnu. Prohlédnete si i techniku. Pro malé návštěvníky je připravený program. K dispozici občerstvení.

Traktoriáda se koná ve Chmelné u rybníčku od 13 hodin. Sraz příznivců traktorů aneb Jak šel čas se sečením a sušením sena. Bohatý odpolední program, předváděčka strojů, od 17 hodin hraje K-club. Občerstvení zajištěno v pivním stanu.

Muzejní noc v Českém Krumlově se odehraje v Regionálním muezu a Museu Fotoateliér Seidel.

Regionální muzeum bude otevřené od 19 do 23 hodin.

Program Fotoateliréru Seidel:

18:00 – vernisáž výstavy „Obrazy z dějin fotografování“ – práce žáků výtvarného oboru ZUŠ Český Krumlov pod vedením Jany Holcové

18:30 – prohlídka ukázek dobové fotografické techniky z fundusu Fotoateliéru Seidel s výkladem kurátora Petra Hudičáka.

Slavnostní chvíle umocní swingový hudební doprovod v podání Saxtria Horní Planá ve složení Majda Zelová, Tomáš Kupčák a Jan Čížek.

19:00, 20:00, 21:00 – komentované prohlídky celého muzea.

Rezervace na tel. 736 503 871 či e-mailem info@seidel.cz. Vstup volný.

3. ročník Běhů startuje v Dolním Dvořišti. Letošní ročník zavodů je zařazen do Jihočeskeho běžeckého poháru. Je to charitativní běh pro holčičku se sluchovým handicapem, která potřebuje drahá sluchadla. V 9 hodin startují dětské běhy, startovné zdarma. Start závodu starosty na 4,5 km je v 10 hodin pro muže a ženy, hlavní závod pro muže, ženy, juniorky a juniory na 13 km startuje v 11 hodin. Ve 12.30 začíná běh pivařů na sto metrů plus vypití jednoho piva. Start v pergole u řeky.

Májové kolo a Frymburská desítka se konají od 8 do 16 hodin ve Frymburku. Závody v běhu pro malé i velké. Start na náměstí. Pořádá Atletiko Frymburk.

6. Pochod zdraví se koná v Rychnově u Nových Hradů. Nese téma: ve zdravém těle, zdravý duch. Zdravotní kvíz bude zaměřen na trénování paměti. Účastníci 6. přátelského pochodu Nordic Walking Branou do novohradských hor se sejdou ve 13 hodin před kostelem, tam zapůjčení holí. Ve 13.15 hodin ukázka správné techniky používání holí. Ve 13.30 hodin pochod po pětikilometrovém okruhu směrem na Konratice. V 15 hodin Centrum prevence civilizačních chorob při ZSF JU ČB – měření krevního tlaku a pod. Kulturní program – živá hudba, občerstvení. Pořádají Komunitní škola Benešov nad Černou, z.s., a Novohradská renesance, z.s.

Závod dračích lodí na Lipně o víkendu v kempu Modřín. 15. ročník Dračího mistrovství lipenské přehrady je určen pro amatérské, sportovní i firemní posádky. Akce se koná ve dnech 20. – 22. 5. 2022 Po pátečních trénincích se pojedou závody v sobotu na 200 a v neděli na 1000 metrů. Jako sport jsou Dračí lodě jedním z nejtýmovějších sportů na světě, jestliže zvážíme, že se na lodi nachází 22 aktivních členů posádky, na rozdíl třeba od fotbalu, kde je jich o polovinu méně.

Sportovní program doplní sobotní večerní LIVE Dragon after party s DJ Robinem Sobkem, moderátorem rádia Frekvence 1.

Rallye Český Krumlov se koná v tradičním formátu: start během pátečního odpoledne (20. května), noční etapa a dlouhá sobota (21. května) s vyhlášením vítězů na cílové rampě v Českém Krumlově. Do itineráře se vešlo šest měřených úseků. Nejnáročnější prověrkou posádek bude legendární rychlostní zkouška Malonty, která se svou letošní délkou téměř 28 kilometrů zařadí mezi klenoty soutěžácké sezony. Díky úspěšnému jednání organizačního týmu s obcemi na trase půjde o nejdelší erzetu českokrumlovské rallye od roku 2007.