Českokrumlovsko - Na výběr jsou v sobotu slavnosti, divadlo, nebo muzika.

Festival Hrady CZ pokračuje v Rožmberku nad Vltavou i v sobotu. | Foto: archiv Deníku

Staročeskou pouť pořádá v sobotu od 10 hodin na návsi v Chlumu spolek Chlumská banda. Potrvá až do 03 hodin. Budou i atrakce a večerní zábava.



Oslavu 140 let založení SDH Velešín pořádají v sobotu velešínští hasiči na parkovišti Jihostroje. V 9 hodin projede spanilá jízda městem. V 10 hodin bude slavnostní zahájení. O půl hodiny později ukázka zásahu při požáru vozu. V 11 hodin ukázka - průšvih v kuchyni. V 11.30 hodin ukázka vyprošťování osob z vozu. Ve 12 hodin požární útok mladých hasičů. Ve 13 hodin soutěž o pohár města Velešín. Dále ukázka techniky integrovaného záchranného systému z okolí a doprovodný program.



Oslavu 650 let obce připravily Mirkovice. Program začíná v sobotu ve 14 hodin před obecním úřadem. Na programu jsou odhalení znaku a vlajky obce, vystoupení souborů Lučina a Širák, zahrají hudební skupiny Podhoračka, Patrola, Chlapi v sobě. A další program. Ukončení v 1.00 hodin.



Úplňky u Seidelů aneb Poklady fotoateliéru Seidel. Přijďte si v sobotu prohlédnout dobově osvětlený fotoateliér za letního úplňku s výkladem průvodců. Navíc shlédnete projekci nejvzácnějších fotografií ze Seidelovy sbírky, a to v zahradách musea.

V roce 2017 kurátor Petr Hudičák připravil výběr zajímavých fotografií a příběhů, které se mu za poslední rok podařilo objevit a získat. Začátek prohlídek: 20:30, 21:00, 21:30, 22:00 hodin.



Letní kino Černá v Pošumaví hraje každý den od 21 hodin. V sobotu Já, padouch, animovaný rodinný film, dabovaný.



Hospůdka U Kuchařů v Krasetíně – v sobotu od 20 hodin zahrají Oskar Petr, Helén Rockhousle, Petr Samek.



Žalman a spol. v sobotu od 20 h vystoupí na hradě Pořešín. Koncert folkové legendy Pavla Žalmana Lohonky, který svým hlasem a texty těší publikum již téměř půl století. Koncert natáčí Česká televize. Koncert se uskuteční na 2. hradním nádvoří s kapacitou 600 nečíslovaných míst. Parkování je zdarma na louce nad hradem.



Na Vítkově hrádku každý den hraje a zpívá bavič Lojza Pták. Na hradě je otevřeno denně od 10 do 18 hodin.



Festival Hrady CZ pokračuje v sobotu v Rožmberku nad Vltavou. V sobotu festival své brány otevře v půl jedenácté dopoledne a program vypukne v půl dvanácté. Festival v sobotu rozezní Mandrage, Xindl X, Olympic, Anna K. nebo Portless a další. Festivalová vstupenka zahrnuje opět vstup na prohlídkové okruhy jednotlivých památek zdarma. Vstupné na sobotu na místě činí 450 a 590 Kč.

Pohádka O Červené karkulce aneb utekl nám vlk v podání Loutkoherecké divadelní společnosti Julie a spol. v sobotu od 18 hodin pobaví dětské i dospělé diváky v Pivovarské zahradě v Českém Krumlově.

Vstupné dobrovolné.