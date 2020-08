Hořické kulturní léto: Michal Nesvadba – Michalovi mazlíčci přijede do Hořic na Šumavě. Vystoupení začne od 16 hodin v zastřešeném amfiteátru v Hořicích na Šumavě. Vstupné 190 Kč, v předprodeji 160 Kč.

Kaskadérské vystoupení skupiny Flott Cascaders Team je k vidění na stadionu Vltavan v obci Loučovice (poblíž Lipna) každou sobotu a neděli, a to až do 23. 8. 2020 vždy od 19 hodin. Jedná se o velice poutavou podívanou, která je příjemným zpestřením nejen pro četné rekreanty v okolí, ale také bezpochyby pro místní obyvatele.

Vernisáž výstavy ve Zlaté Koruně. Vílí taje. V neděli 2. srpna 2020 se ve výstavních prostorách Kláštera Zlatá Koruna uskuteční od 17 hodin vernisáž výstavy knižních ilustrací malířky a výtvarnice Marie Snášelové Štorkové. Na vernisáž této výstavy zve také tým pracovníků českokrumlovského Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.. Marie Snášelová Štorková je totiž, kromě jiného, autorkou grafiky a ilustrací knihy, kterou CPDM, o.p.s. vydalo při příležitosti výročí 20 let od svého založení (kniha s názvem "CPDM, 20 let stavíme mosty a spojujeme břehy…" autor Václav Votruba). Výstava bude přístupná veřejnosti v Klášteře Zlatá Koruna do 3. října 2020.

Svět kolem nás/v nás je výstava Magdalény Andrlové, kterou zahájí vernisáž v neděli v 10 hodin v kině v Brloze. Výstava bude k prohlédnutí od 10 do 14 hodin.

Tradiční pouť vypukne v neděli v Brloze. Nebude chybět mše svatá. Najdete tu stánkový prodej, pouťové atrakce, na programu bude i fotbal.

Od piva k řemeslu aneb den na pořešínském podhradí. Od 11 hodin se odehrává výroba světlého piva pod dohledem sládka minipivovaru Žumberk. Ochutnávka piv z místních minipivovarů, workshop tesařství a kamenictví. Práce s ovčí vlnou, workshop práce s kůží. Parostrojní pivovárek a přehlídka miniaturních parostrojů. Hradní kuchyně a kovárna v provozu.

Závěrečný koncert účastníků letních instrumentálních kurzů si můžete poslechnout v neděli od 15 hodin v Českém Krumlově. Jedná se o koncert účastníků kurzů pod vedením Martina Škampy (violoncello), Marie Mátlové (housle) a Petera Toperczera (klavír).

Klavírní spolupráce: Jakub Škampa. Velký sál krumlovských klášterů, vstup zdarma.