První červnový víkend na Krumlovsku je doslova nabitý akcemi. Koncert Davida Kollera a Anny K., premiéra na otáčku, oslavy Dne dětí, premiéra na otáčku… Rozhodně je z čeho vybírat. Podívejte se.

V sobotu má na otáčivém hledišti premiéru Rozum a cit, romantický příběh ze staré dobré Anglie. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Den dětí ve Velešíně

Kdy: Pátek 31. května od 15 hodin

Kde: Prostor pod poštou ve Velešíně

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Sportovní kluby a spolky ve spolupráci s KIC města Velešín vás zvou na oslavu Dne dětí. Od 16 hodin je animační show Páji Chabičovského, děti opět čekají různé soutěže, malování na obličej aj.

Vodní záchranáři od Lipna zvou na Modřín. Budou tam cvičit záchranářské psy

Den dětí 2024 v Českém Krumlově

Kdy: Sobota 1. června od 10 do 16 hodin

Kde: Městský park Český Krumlov

Vstupné: Zdarma

Proč přijít: Oslavte den dětí v sobotu 1. června spolu s městem Český Krumlov. V Městském parku bude již od 10 hodin dopoledne připraveno 29 zábavných stanovišť plných her i poučení.

Zámecká zahrada v Českém Krumlově ve víru politiky dvacátého století

Kdy: Sobota od 18 hodin

Kde: Studijní centrum, I. nádvoří zámku Český Krumlov

Za kolik: Dobrovolné

Proč přijít: Archivní písemnosti, historické fotografie i novodobé památkové záměry dokládají, že současnou podobu českokrumlovské zámecké zahrady utvářeli nejen majitelé zámku a zdejší zahradníci, ale také události velké i regionální politiky… Od roku 1947 trvá tradice letních divadelních představení před letohrádkem Bellarie. Co čeká zámeckou zahradu v budoucnosti? Přednášku správce zámecké zahrady Jiřího Olšana pořádá spolek Krumlovský baráky.

Rozum a cit

Kdy: Od soboty od 21.30

Kde: Otáčivé hlediště, zámecká zahrada Český Krumlov

Za kolik: Dle ceníku www.otacivehlediste.cz

Proč přijít: Premiéra romantického příběhu ze „staré dobré Anglie“, na scéně nechybí ani koně a kočáry. Krásná a rozumná Elinor, ještě krásnější a divoká Marianna, dvě sestry, které vyrostly v přepychu na zámku, po smrti otce čelí tvrdému osudu. Majetek totiž podle prastarých zákonů zdědí jejich nevlastní bratr a ony se musí (i s matkou a nedospělou sestrou) vystěhovat do prostého venkovského domu. Jejich budoucnost je krajně nejistá – kdo bude stát o dívky bez věna? Navíc, když se obě tvrdohlavě touží vdát z lásky?

Mirek Kemel & Vladimír Javorský & Tomáš Görtler

Kdy: Sobota od 18 hodi

Kde: Hostinec U Kuchařů, Krasetín 62

Za kolik: 250 Kč

Proč přijít: Miroslav Kemel je dlouholetý přední český karikaturista a také český písničkář. Hraje na akordeon, kytaru a foukací harmoniku. Během vystoupení na statku U Kuchařů ho doprovodí Vladimír Javorský (herec, muzikant, všestranný umělc) a Tomáš Görtler (akordeon). Vstupenky k dostání pouze na místě za cenu 250 Kč.

Zdroj: Youtube

Silácký dětský den

Kdy: Neděle od 13 hodin

Kde: Bistro Náplavka Český Krumlov

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Netradiční oslava dětského dne, která nadchne nejen ratolesti, ale i jejich rodiče. Pod vedením zkušeného trenéra si děti budou moci vyzkoušet speciálně upravený kruhový trénink, zasoutěžit si v silovém dvojboji a dozvědět se spoustu zajímavých věcí o tom, jak naše tělo správně trénovat. Pro tatínky je připravená soutěž v bench pressu, kde budou moci předvést a prověřit svoji sílu. Během celého odpoledne zároveň bude možnost vyzkoušet, jaké to je, ponořit se do kádě s ledem! Celý program bude doprovázen živou hudbou a exhibicemi místních siláků. Kruhový trénink bude začínat v hodinových intervalech a to: 13:30, 14:30, 15:30, 16:30

Musejní noc u Seidelů

Kdy: Sobota od 19 do 23 hodin

Kde: Museum Fotoateliér Seidel, Linecká 272, Český Krumlov

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Komentované prohlídky s magickou atmosférou nočního muzea v rámci Festivalu muzejních nocí. Přijďte se blíže seznámit s dávnými obyvateli secesní vily, jejichž osud se nesmazatelně vryl do historie našeho města. Provádět vás bude kurátor muzea Ing. Petr Hudičák. stup volný, rezervace na telefonu 736 503 871 nebo e-mailu: info@seidel.cz.

Večer otevřených muzeí a galerií v Regionálním muzeu

Kdy: Sobota od 19 do 23 hodin

Kde: Regionální muzeum v Českém Krumlově Horní 152, Český Krumlov

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Večer otevřených muzeí a galerií s prohlídkou výstav Tenkrát na hranici a Krajina pod palbou. Potkejte se s kurátorkou obou výstav Mgr. Vladimírou Podanou, která ráda zodpoví vaše dotazy.

Večerní komentovaná prohlídka Kvítkova Dvora

Kdy: Sobota od 19 hodin

Kde: Kvítkův Dvůr 211, Český Krumlov

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Statek Kvítkův dvůr se nachází cca 600 metrů západně od zámecké zahrady. Vznikl zřejmě jako sídlo leníka krumlovských pánů ve 13.–14. století. Jeho současná podoba pochází z velké barokní přestavby provedené po roce 1750 a z následné menší přestavby z posledního desetiletí devatenáctého století. Jedinečné jsou historické interiéry s výmalbou od Františka Jakuba Prokyše. Počet míst omezen - rezervace na tel. 602 636 215.

David Koller a Anna K.

Kdy: Sobota od 19.30

Kde: Pivovarská zahrada, Český Krumlov

Za kolik: Pivovarská zahrada Nové město, Český Krumlov

Proč přijít: Dva koncerty skvělých interpretů v jeden večer - v Pivovarské zahradě.

Zdroj: Youtube

Den dětí s knihovnou

Kdy: sobota 1. června

Kde: v městském parku v Českém Krumlově

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: I letos se krumlovská knihovna připojí k programu Dne dětí. Tentokrát vás vezmou do Říše zvířat prostřednictvím úkolů pro děti i dospělé. Přijďte k jejich stanovišti, otestujte své znalosti, proběhněte zvířecí dráhu nebo si jen tak polenošte s knihou v ruce.

Prohlídka karamelovny s ochutnávkou

Kdy: 1.6. - 31.8.2024, čtvrtky a soboty, od 14 do 18 hodin

Kde: Karamelovna U Poráků 512, Český Krumlov

Za kolik: 100 Kč

Proč přijít: Čeká vás komentovaná prohlídka karamelovny s ochutnávkou a možností nákupu různých druhů ručně vyráběných tekutých karamelů od čisté karamelové chuti až po bylinkové, kávové, kořeněné, s kakaem i slané chilli. Délka prohlídky je 1 hodina, vstupné 100 Kč. Při nákupu v prodejně je prohlídka zdarma.