Překvapení z vajíčka. Velikonoční taškařice pro celou rodinu ve Vyšším Brodě od 13 do 17 hodin na náměstí. Na programu budou tvořivá velikonoční dílna – vyrobíte si velikonoční dáreček, upletete pomlázku (pentle s sebou). Zábavné odpoledne – Liduščino divadlo: Veselé Velikonoce aneb Jak Honza koledoval od 14 hodin. Velikonoční jarmark. A mnoho dalších povedených taškařic.

3. hasičskou zábavu pořádá SDH Dolní Třebonín od 20 hodin v sále restaurace Pod Kaštanem v Mojném. Vstupné 150 korun. Hrají Brožovi z Českého Krumlova. Je zajištěn svozový autobus tam i zpět. Ze Záluží vyjíždí v 19.15 hodin a pak jede po trase Dolní Třebonín rozcestí, Dolní Třebonín, Prostřední Svince, Horní Třebonín a v Mojném je zhruba v 19.45 hodin. Odjezd zpět je zhruba ve 2.30 hodin.

• 10:00 – 17:00 Dobrodružné hledání pokladů - Na Velký pátek se opět otevírají poklady a vy je budete hledat a odkrývat nejrůznější tajemství Velikonoc. Odměna čeká na všechny šikovné a zvídavé děti. Hra probíhá v časech: 10.00, 10,30, 11,00, 11.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30hod. 1 skupina = 10 dětí, možný doprovod 1 dospělého.

• 10:00 – 18:00 Historická herna pro děti – Interaktivní expozice s možností vyrobit si velikonočně laděný výrobek

• 18:00–24:00 Noční bdění u Božího hrobu s čestnou stráží Schwarzenberské granátnické gardy – Nenechte si ujít unikátní krumlovskou tradici a přijďte rozjímat k zinscenovanému hrobu Ježíše Krista umístěnému v Klášterním kostele Božího Těla a Panny Marie, jehož noční čestnou stráž zajistí schwarzenberští granátníci. Neomezená kapacita, vstup zdarma.

• 18:00, 20:00, 22:00 VelikoNOČNÍ komentované prohlídky kláštera.

Řemeslný jarmark na prvním zámeckém nádvoří začíná v Krumlově a potrvá do 18. 4. vždy od 9 do 17 hodin. Velikonoční trh řemeslných výrobků se koná od Velkého pátku do Velikonočního pondělí v krásném prostředí 1. zámeckého nádvoří. Najdete tu řemeslné výrobky, ukázky řemesel (dřevořezbáři, tkadlec, šperkaři), velikonoční dekorace, suvenýry, i něco malého na zub.

Velikonoční prohlídky Kvítkova dvora. V rámci prohlídky náštívíte historické prostory Kvítkova Dvora s ukázkou jedinečné akustiky malovaného sálu prostřednictvím tónů varhan. Komentové prohlídky můžete absolvovat ve dnech 15. 4., 17. 4. a 18. 4. 2022 vždy od 14:00. Po telefonické dohodě lze domluvit jiný čas. Objednávejte na čísle +420 602 636 215. Vstupné 100 Kč základní, 50 Kč snížené pro studenty a důchodce, děti do 15 let zdarma.

Zdobení perníkových vajíček v Kafé Plešivecká. Rodiče a děti jsou zváni do Kafe Plešivecká na tvoření s Irmou od 15 do 17 hodin. Materiál na místě, poplatek 150 Kč. Počet míst omezen, rezervace na tel. 728 879 328 nebo přes Facebook messenger na stránce https://www.facebook.com/kafeplesivecka/.

Kapela Situace zahraje v Depu v Českém Krumlově od 19 hodin. Hudební skupina Situace vznikla v roce 2005 se zaměřením na rock-popovou scénu. Za tu dobu si našla spoustu fanoušků a stala se jednou z nejoblíbenějších kapel na Českokrumlovsku a okolí. Kapela se zaměřuje především na taneční zábavy, firemní reprezentační akce, oslavy a jiné.

Hledání pokladu. Na Velký pátek mohou zvídavé děti hledat klášterní poklad. Na Velký pátek se opět otevírají poklady. Hledejte je a odkrývejte nejrůznější tajemství Velikonoc v českokrumlovských klášterech. Odměna čeká na všechny šikovné a zvídavé děti. Hra probíhá v časech: 10.00, 10,30, 11,00, 11.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 hod. Možnost rezervace na informace@divadlock.cz nebo telefonicky na +420 725 554 705.

Noční bdění u Božího hrobu v krumlovských klášterech. Nenechte si ujít unikátní krumlovskou tradici a přijďte rozjímat k zinscenovanému hrobu Ježíše Krista, jehož noční čestnou stráž zajistí od 18 do 24 hodin schwarzenberští granátníci. Místo: klášterní kostel Božího Těla a Panny Marie.

Hrad Pořešín je otevřen. Každý víkend včetně všech svátků od 10 do 18 hodin! Vždy ve 13 hodin bude otevřeno i podhradí, kde probíhá krmení stáda oveček. Pivovar z tvrze Žumberk přivezl sudy se svojí 11°, medovina ve sklepě přes zimu dozrála a na kamnech bude bublat gulášovka!