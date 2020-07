Obec Brloh zve na tradiční řezbářskou vernisáž Člověk v krajině Pocta kameni, která se koná v neděli 26. 7. od 14 hodin u brodu před koupalištěm.

Větřní

Kulturní léto na plovárně Větřní pokračuje další akcí, tentokrát je na programu taneční večer s kapelou Corso Beat. Začíná se v sobotu večer v 19 hodin za každého počasí.

Hořice na Šumavě

Legendy rocku od sobotních 15 h hrají na Rock Festu v amfiteátru v Hořicích na Šumavě. (Program: 15 h Vitacit, 17 h Jana Uriel Kratochvílová, 19 h Locomotive, 21 h Alkehol, 32.10 Torr, 0.30 Krypton.) 490 Kč, v předprodeji 450 Kč.

Velešín

Letní kino promítá v sobotu večer Přes prsty, komedii Petra Kolečka, od 12 let, 21.30 hodin za kinem.

Český Krumlov

Barokní noc na zámku se koná od 19.30 na I. až IV. nádvoří v Maškarním a Zrcadlovém sále, v Plášťové chodbě, v Barokním divadle a v Zámecké zahradě. Divadlo uvede operu „Mocí Kupida a Hymenea svatba štastně zařízena“ v provedení souboru Capella Regia. Dále účinkují: Jiří Stivín, Alla Danza Brno Baroque, CK Brass Quintet, Ludus musicus, Histriones Pragenses, Krumlovští pištci, Vagabundus kolektive a žáci výtvarného oboru ZUŠ Český Krumlov a dětská Schwarzenberská garda.

Letní dny v Prelatuře pokračují, v neděli od 19 hodin hrají jazz Doktor Perverzo a jeho asistentka, vstupné zdarma.

Do konce července využijte slevu na vstupném pro rodiny s dětmi (200 Kč: 2 dospělí a až 5 dětí do 14 let, i nepříbuzných) na všechny výstavy v Egon Schiele Art Centru v Široké ul.