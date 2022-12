Nově však můžete rybu pořídit také v Zahradnictví Český Krumlov. Zahradnictví totiž navázalo spolupráci s Vojenskými lesy a statky Horní Planá. „Od 21. do 23. prosince nabízíme ryby ze sádek ve Chvalšinách při stánkovém prodeji přímo v zahradnictví,“ říkají majitelé areálu. „V nabídce u nás najdete kapra, amura a pstruha duhového s možností zpracování na stánku. Kapr z Olšiny do každé rodiny.“ Zastoupení zde bude mít i bourárna zvěřiny a biohovězího.

Kaplická Jednota připravila pochopitelně prodej ryb rovněž na kaplickém náměstí. Vánoční prodej kaprů tradičně rozjelo i Pstruhařství Kaplice v Mostkách do 23.12. od 8 do 16 hodin. Jedná se o prodej přímo na sádkách.

Ve Velešíně si lidé mohou pro novohradského kapra dojít do 23.12. k restauraci Plzeňka (pod poštou) a prodej ryb je i u čerpací stanice Benziny. K mání je kapr výběr, kapr 1, také amur, pstruh, lín. Od 7 hodin vždy začíná ještě prodej výběrových kaprů z Nových Hradů o váze 2,5 až 4,5 kilogramu u řeznictví Foitl na náměstí.

Ve Vyšším Brodě bude prodej vánočních ryb do 23.12. před farou ve vyšším Brodě od 10 do 16 hodin s možností zpracování. Tady dostanete ryby odchované v klášterních rybnících.

V Benešově nad Černou bude ryba k mání pouze 23.12. na náměstí od 10 do 15 hodin. Objednané ryby budou k vyzvednutí od 10 do 13 hodin, pak bude následovat volný prodej. Pořádá SDH Benešov nad Černou.

Ve čtvrtek 22.12. od 9 hodin se odehrává prodej vánočních kaprů v Holubově před prodejnou Flop Pelech.

V Křemži si můžete ryby nakoupit 22. a 23. 12. od 8 do 15 hodin v Luční ulici 442. V nabídce jsou kapr výběr a amur 105 korun za kilogram. Letos to však bude bez možnosti zpracování ryb.

Na sádky do Chvalšin můžete pro kapry a jiné ryby jezdit do 23. prosince. Otevřeno je vždy od 8 do 17 hodin.