Ice Maraton v Černé. Osmý ročník závodu startuje v sobotu 11.února z kempu Jestřábí I. Protože organizátoři čekají do poslední chvíle na počasí a trať následně přizpůsobí aktuální situaci, je každý ročník unikátní a pro organizátory do jisté míry příprava stresující. Pro vytrvalé zimní běžce bude připravená nejen maratonská trať, ale i 22 km dlouhý půlmaraton a 10 km vzdálenost pro mladé sportovce. Start je hromadný pro všechny tratě (Maraton, Půlmaraton, YG maraton, Offspring maraton) v 10.30 hodin. Případně ve vlnách podle startovních čísel. Přihlášky můžete nyní podat už jen v den startu, přímo na místě od 8.00 do 9.30 hodin. Prezentace bude probíhat pro všechny tratě a kategorie od 8.00 do 9.00 hod.

7. reprezentační ples města Český Krumlov začne v sobotu v 19 hodin v Zámecké jízdárně. Uskuteční se opět po covidové odmlce. Těšit se můžete na jedinečný program, slavnostně vás navnadí baletní soubor Jihočeského divadla, tanečně rozvášní orchestr Black Tower a známými hity potěší Kristián Šebek jako Božský Karel! Večerem bude provázet moderátor Roman Anděl. Vstupné je 600 Kč.

Dětský maškarní karneval v Kaplici začne v neděli v 15 hodin v místním kulturním domě. Nejmenší čeká zábava s kostýmy, bohatým programem a krásnou výzdobou. Zábavný program nabídne Mimoně, fotokoutek a malování na obličej i DJ Matyáše Palkoviče. Děti v maskách mají vstup zdarma, dospělí zaplatí 100 Kč.

Dětský karneval začne v neděli od 15.30 hodin v sále domu kultury v Loučovicích. Děti v masce mají vstup zdarma, ostatní za 50 Kč.

Pohádka O zlaté rybce bude v neděli v 15 hodin k vidění v podání Divadla DRAK Hradec Králové v českokrumlovském Městském divadle. Kde jsou ta přání? Voda je vzala! Autorská baladická inscenace vypráví pohádkový příběh o rybce, která výměnou za svobodu dokáže plnit přání a o pošetilosti těch, kteří neví, co by si tak ještě mohli přát. Příběh, který už staletí děti i dospělé varuje před silou přírodních živlů, k nimž je radno se chovat s úctou. Scénograf a režisér Kamil Bělohlávek pro inscenaci vytvořil působivou minimalistickou výpravu inspirovanou přístavy a rybářskými bárkami, která je schopna bezpočtu proměn a dává vyniknout řezbovaným loutkám Jiřího Bareše. Pohádka je vhodná pro žáky MŠ, 1. a 2. třídy ZŠ, určená je divákům od 3 let. Vstupné 120 Kč.

Masopusty můžete v sobotu navštívit v Kaplici, Besednici, Mojném, Loučeji, Zlaté Koruně, Rožmitále na Šumavě a v Černé v Pošumaví.