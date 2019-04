Jaro v zahradnictví - velikonoční stezka se koná v sobotu, 4.ročník. Přijďte si prohlédnout nový sortiment venkovních a pokojových rostlin, bylinek a letniček. Velikonoční stezka: -pletení pomlázek, velikonoční stezka s pokladem, relaxační koutek s králíčky, živá hudba, k poslechu hrají a zpívají Anička Peclová a Jan Vozábal. Vstup na trasu od 10:00 do 12:00. Vstupné 30 Kč/dítě. Pořádá Centrum Pepíno, z.s.

Český Krumlov – Historický průvod od gotiky po baroko u příležitosti zahájení sezóny na zámku Český Krumlov na téma Setkání Oldřicha II. z Rožmberka s Jiřím z Poděbrad aneb tragický osud Perchty z Rožmberka vyrazí v sobotu 4. dubna z V. nádvoří od zámeckého barokního divadla. Trasa průvodu a představení: V. zámecké nádvoří, II. nádvoří, Latrán, Široká ulice, náměstí Svornosti, Horní ulice. Účinkují: Fioretto, Krumlovští pištci, českokrumlovští průvodci a kostýmovaní příznivci města a historie.

6. Lipenská louže 2019 se koná v sobotu. Stylové rozloučení se zimní sezónou proběhne tradičně na Jezerní sjezdovce. To vše se odehraje 6.4. u rybníčku nedaleko parkoviště. Prezentace závodníků do 10.30 hodin, samotné jízdy budou od 10.30 hodin. Vyhlášení cen je v 16.30 hodin. Následovat bude after party ve Skibar Lipno nad Vltavou. Startovné je pro všechny zdarma.

Přednášku o Vietnamu si můžete poslechnout v sobotu v Krasetíně. Poutavé vyprávění, doplněné krásnými fotografiemi Ladislavy Šmejkalové z její cesty po severním Vietnamu. V restauraci U Kuchařů v Krasetíně od 20 h.

V neděli si můžete zajít na Kocoura Modroočko - muzikál pro děti na motivy slavné knihy s písněmi Marka Ebena. Kino Velešín, od 16 hodin, vstupné 80 Kč.