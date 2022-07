Šuhaj – divadelní představení v klášteře Zlatá Koruna je k vidění v sobotu od 20.30 hodin. Autorské představení divadla Lůza na motivy knihy Ivana Olbrachta Nikola Šuhaj loupežník. Prodej vstupenek na místě.

Hádkovi. Letní kino ve Velešíně v sobotu promítá za budovou kina od 21.30 hodin Hádkovi – novou českou komedii. V hlavních rolích S. Nováková. J. Prachař, J. Čvančarová a H. Čermák. Vstupné 130,- Kč. V případě špatného počasí se promítání přesouvá do sálu kina.

Řemeslná ulička žije. Ukázky řemesel v Klášterech Český Krumlov se konají každou prázdninovou sobotu. Těšit se můžete na ukázky řemesel pod širým nebem. Ať už jste dospělý nebo dítě, využijte příležitosti vyzkoušet si práci kováře, brašnáře, hrnčíře, sklářky, barvířky a dalších šikovných tvůrců.

Platón z Belfastu. Promítání oceňovaného dokumentárního snímku v krásné kulise zříceniny hradu Pořešín bude v sobotu od 20.30 hodin. Vstup zdarma. Projekce se koná v rámci projektu Promítej i ty! Díky ní můžete zdarma a legálně promítat kvalitní dokumentární filmy menšímu i širokému publiku. Za Promítej i ty! stojí festival Jeden svět.

Na Lipně se těžce zranil cyklista. Spadl v bikeparku na Kramolíně

Závěrečný koncert mistrovských pěveckých kurzů se koná v sobotu v Českém Krumlově. Koncert účastníků kurzů pod vedením Vladimíra Chmela a Franze Hawlaty. Program: Kostýmované výstupy z oper. Účinkují: Ester Pavlů, Tereza Mátlová, Daniel Hůlka, Tomáš Jeřábek, František Jeřábek, Markéta Dvořáková, Petr Malý, Barbora Ďubeková, Nikola Uramová, Martin Šafárik, Petra Prýmková, Dagmar Drechslerová, David Cizner a další. Klavírní spolupráce: Robert Pechanec, Giovanni Curelli, režie: Jaromír Brych

Kde: 18.00 hod, Rajský dvůr Klarisek, možnost rezervace v Návštěvnickém centru

Vstupné: 200,- Kč

Křemežský víkend se koná o víkendu v Křemži. Vstup zdarma. Pro děti je připraven program na školní zahradě. V sobotu i v neděli nechybí stánkový prodej zboží. V rámci akce se v sobotu uskuteční soutěž o nejlepší domácí chléb. V sobotu od 12 do 13 hodin příjem chlebů v budově školy, 13 – 14 hodnocení, 14 vyhlášení výsledků v hlavním stanu na hřišti.

Sobotní hudební program:

10 – 14 B-Quintett; 15 – 17 Jožka Šmukař; 18 – 19.30 Ivo Jahelka; 20.30 – 01 Chlapi v sobě



Sobotní doprovodný program:

8 – 9 Ranní jemná jóga v zahradě; 14 Starostův STREET FOOD; 15 Divadelní představení pro děti: Studio dell'arte – Zvířátka a loupežníci ČZS a Dary ze statku – květinová aranžmá, výstava, tvoření, prodej Badmintonový turnaj Soutěž o nejlepší guláš a chléb



Po celý víkend:

Tradiční trh • Pouťové atrakce • Výměnný stánek s knihami • Zahrada plná her: stezka „Zvířátka z Blanského lesa“, sportovní a dovednostní soutěže a hry, skákací atrakce, výtvarné dílny pro děti, stolní tenis pro všechny • Výstava obrazů v sále radnice.

Rock fest Hořice v sobotu ovládne hořický amfiteátr. V programu nastala změna. Ze zdravotních důvodů Kamila Střihavky nemohou svůj plánovaný koncert odehrát BSP. Ota Balage a Michal Pavlíček přesto do hořického amfiteátru dorazí a společně s další legendou české hudební scény Vilémem Čokem a v doprovodu Balage Bandu odehrají speciální set. Program festivalu zároveň doplní oblíbená kapela České srdce. Dalšími vystupujícími na festivalu budou jihočeští Seven s fenomenálním kytaristou Honzou Běhunkem, Doctor P. P., Černá a Krypton. Upravený harmonogram akce bude následující: 15 – Černá, 16.45 – České srdce, 18.30 – Doctor P. P., 20.15 – Seven, 22 – Ota Balage & Michal Pavlíček & Vilém Čok (plus Balage Band), 0.30 – Krypton.

Anetka z Velešína má tanec v těle. V devíti je mistryní ČR v moderní gymnastice

Dětský den s ledovou říší na koupališti v Kaplici. Zábavné odpoledne, kde se děti mohou těšit na nafukovací atrakce, dovednostní soutěže nebo dětskou diskotéku. Také dorazí známá BibiBum, se kterou si děti zazpívají dětské písničky. Moderuje DJ Basslicker z Kiss rádia. Vstup zdarma.

Summer party s Radiem Kiss. Pořádný mejdan večer na kaplickém koupališti s moderátory rádia Kiss.

Neděle 24.7.

Křemežský víkend se koná o víkendu v Křemži. Vstup zdarma. Pro děti je připraven program na školní zahradě. Pokračuje stánkový prodej zboží.

Nedělní hudební program:

10 –14 Babouci; 15 – 16.30 Yo Yo Band; 17.30 – 20 Elegie rock



Doprovodný program:

11 Divadelní představení pro děti: Divadlo NAVĚTVI – Zvěřinec pana Ezopa; 14 Starostův STREET FOOD ČZS – prodej výpěstků



Po celý víkend:

Tradiční trh • Pouťové atrakce • Výměnný stánek s knihami • Zahrada plná her: stezka „Zvířátka z Blanského lesa“, sportovní a dovednostní soutěže a hry, skákací atrakce, výtvarné dílny pro děti, stolní tenis pro všechny • Výstava obrazů v sále radnice

Krumlov před vedry zachraňují rybník a řeka. Betonové schody do řeky mnohé štvou