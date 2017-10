Kam se můžete v neděli vydat na Českokrumlovsku

Českokrumlovsko - Zajděte si na benefiční koncert nebo zajímavé přednášky.

Klášterní zahrada v českém Krumlově.Foto: Deník/Zuzana Kyselová

Benefiční koncert pod záštitou Hany Kocourkové pro kaplický Domov pro seniory rozezní v neděli od 15 hodin Synogogu v Č. Krumlově. Účinkuje smíšený pěvecký sbor Arnicor z Třemošné. Veškerý výtěžek půjde na aktivizační pomůcku.



Rumunští Slováci včera a dnes je název besedy, kterou pořádá v neděli klub Fčas Frymburk od 14.30 hodin. Přednášet bude Jiří Figura. Nebude chybět promítání fotografií. Návštěvníci poznají historické souvislosti a také současný život Slováků žijících v rumunské oblasti Hihotu. Beseda se koná v prostorách klubu čp. 23. Vstup dobrovolný.

Přislíbily účast doposud žijící ženy, které byly v roce 1946 reemigrovány z Rumunska sem do našich končin. Přijdou i potomci těch, co už nežijí.



Dětský petanque open Podzim 2017 ovládne v neděli od 10 hodin hřiště v Dolním Třeboníně. Pořádá kulturní a sportovní komise.



Cyklus bylinkových workshopů v klášterech Český Krumlov pokračuje. V neděli je na programu přednáška Podzimní očista s Radmilou Malinovskou. Jak na podzimní splín a jak se připravit na zimu? Co našemu tělu prospívá a co může naopak škodit? V oblíbeného cyklu Radmila Malinovská nyní přiblíží, jak své tělo nejlépe detoxikovat potravinami a bylinami. Přednáška bude od 16 do 18 hodin ve Velkém sále Klášterů Český Krumlov. Kapacita 90 osob, vstup 80 Kč, možnost rezervace v Návštěvnickém centru.