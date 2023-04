Také v neděli 23. dubna 2023 nabízí Českokrumlovsko bohatý program.

Klášter Zlatá Koruna | Foto: Archiv

Neděle 23. dubna

Balónky, balónky, balónky. V neděli 23. dubna od 14 h se bude ve Sportovní hale Jihostroj konat Největší balónková akce pro děti. Oddíl stolního tenisu Velešínští Draci pro ně uspořádá odpoledne plné veselé zábavy, tančení, písniček a dovádění. A díky sponzorskému daru od firmy Jihostroj bude tělocvična plná balónků pro radost. Pokud maminky chcete, tak dětem oblečte maškarní kostýmy nebo dejte karnevalové masky. Vstup zdarma.

Den památek. V klášteře Zlatá Koruna nabídnou v neděli 23. dubna bezplatnou prohlídku soukromé kaple opata, v níž je vystaven vzácný originál gotického obrazu místní patronky - Zlatokorunské madony. Prohlídky začínají pouze v časech 9.30, 10.15, 11.00, 13.00, 13.45, 14.30 a 15.15 hodin.

Návštěvníci zámku Český Krumlov mohou zavítat zdarma do expozice Konírny a sedlárny. Její součástí jsou kočáry, dochované čabraky, ohlávky, udidla, barokní sedla a další součásti jezdecké výstroje. Nejpřitažlivějším artefaktem je schwarzenberský vůz pro korunovaci císařovny Marie Terezie v Praze, tažený slavnostně vystrojeným šestispřežím. „Knížecí konírna byla vybudována v letech 1750–1752 pro ustájení polokrevníků, které využívala vrchnost k projížďkám po okolí. V interiéru konírny je dodnes dochováno na 22 výklenků s tesanými kamennými žlaby“, informuje kastelán Pavel Slavko. Otevřeno bude od 10.00 do 16.00.

Sportovně zábavné odpoledne pro děti a rodiče se uskuteční ve sportovní hale na Bělidle v Kaplici od 14.30 hodin. Přijďte si s dětmi zařádit do haly Bělidlo. Pro děti ve věku od tří do deseti let. Budou cvičení s rodiči, zábava, soutěže. Vezměte si sportovní oblečení, obuv a pití. Akce potrvá do 17.30 hodin.

Pochod Blanským lesem. 32. ročník pochodu Blanským lesem je určený pro zdatnější turisty. Trasa pochodu o délce 21 km provede po svazích Kletě od 8.45 do 17 hodin přes Čtyřmezí, Loučej, Chmelnou a Svatováclavský pramen do Holašovic. Na trase bučiny i louky s výhledy, stoupání i roviny, lidové stavby, zvířata i rostlinstvo.

Sraz je v 8.45 h u ŽST Plešovice, ukončení přibližně v 17.00 h v Holašovicích. Z Holašovic do Českých Budějovice pojede autobus v 17.13 h. Organizuje CHKO Blanský les a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

O chytrém Honzovi a krásné Madlence bude k vidění pohádka od 15 hodin v Městském divadle v Českém Krumlově. Vstupné 120 korun.

Himalájská koruna neboli Chodíme pro ty, co chodit nemohou. Výzva Himálajská koruna na hoře Kleť nabízí poznání sebe sama i podporu těch, co se neobejdou bez pomoci druhých. Letos oficiální 1. ročník se uskuteční 22. – 23. dubna a navazuje na první zkušební ročník v září minulého roku. Výzva Himálajská koruna je nastoupání 8027 výškových metrů, tedy výstup na nejnižší „osmitisícovku“ Šiša Pangmu, a to ze startu u Červeného Dvora přes Kleť na parkoviště v Krasetíně. K nastoupání výškových metrů je potřeba zdolat tuto 6 km dlouhou trasu 20x (desetkrát tam a zpátky). Čas bude od soboty 22. dubna 6 hodin do neděle 23. dubna 18 hodin.

Zdolání celé trasy však není podmínkou. Kdo nebude chtít absolvovat těchto 120 km, může si zkusit na této trase „menší kopce“, na které si troufá – a to sám, s rodinou, partou kamarádů, jakkoliv. Skupina osob může jít společně a jejich nastoupené metry se jim sčítají. Tedy pokud půjde skupina deseti osob, může absolvovat tuto trasu jen jednou a vystoupala tak společně na Šiša Pangmu. Výtěžek na Osobní asistenci. Minimální startovné je 300 Kč na místě. Pokud chcete zdolat celou horu, je to 802 Kč.