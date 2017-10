Kam se můžete v pátek vydat za zábavou

Českokrumlovsko - Užít si můžete ochutnávky vín, zajít si na výstavu nebo na muziku.

Marcel Zmožek, populární interpret, kterého znáte z TV Šlágr, vystoupí v pátek od 19 hodin v sále KIC Horní Planá.



Výstavu obrazů Daniela Bechera a Petra Kroutla pořádá městys Besednice a Kulturní a zábavní spolek Vltavín od 27.10. do 30.11. Vernisáž se uskuteční v pátek od 18 hodin v zasedací místnosti na radnici.

Otevřeno: PO, ST 8-12 13-17 hodin ; ÚT, ČT, PÁ 8-12 hodin



Na Moravský večer s cimbálovou muzikou zve v pátek od 18 hodin Kulturní a informační centrum Velešín. K tanci i poslechu hraje Cimbálová muzika Adama Machače z Ostravy, k tomu bude ochutnávka vín se sommelierem Danem Amblerem. Akce se koná v sále kina.

Vstupné: 100,-Kč; Stolová úprava, rezervace vstupenek na tel. 380 331 003



Hudebně taneční večer na podporu týraných pejsků začne v pátek od 18.30 v Kulturním domě v Kaplici. K tomu bude cestovatelské zábavně poučné promítání. Hraje kapela A Good Times Bug Band a Milan Drobný. Večer potrvá do 22 hodin. Vstupné dobrovolné - výtěžek poputuje v celé výši organizaci Rafael o.p.s.



Tom Oakland, kytarista hrající anglicko-český folk, folk a country, vystoupí v pátek v divadelním klubu Ántré v Českém Krumlově od 20 hodin. Jedná se o autorský repertoár převážně v anglickém jazyce. Vstupné 50 korun.



Skyline, elektro-pop-punk Praha, hraje v pátek od 20 hodin v klubu Fabrička v Českém Krumlově. Vstupné 180 Korun.



Amarock hraje o pátečním večeru v Restaurantu U Bejka v Českém Krumlově.



Festival vína Český Krumlov pokračuje dalším večerem. Je nazvaný Vertikála – srovnávací degustace různých ročníků Toskánsko a Pfalz od 19 hodin v Tenis centru. Je to jedinečná možnost projít Falcí a Toskánskem se sklenkou v ruce v průběhu času a vychutnat si valéry jednotlivých sezón. V této srovnávací degustaci ochutnáte 17 vzorků vína, vždy 2 - 3 od jedné odrůdy v různých ročnících. O doprovod se postarají malé pokrmy typické pro region.

Představují: Michaela a Pavel Fučíkovi, ESSENTIA-studio, s.r.o. - dovozce vína od Weingut Hubert Müller, Maikammer, Pfalz, Německo a Poderi del Paradiso, Toskánsko, Itálie.

Kapacita 30 osob. Je nutná rezervace.