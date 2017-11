Kam se můžete v sobotu vydat za zábavou na Českokrumlovsku

Českokrumlovsko - Přehled sobotních akcí na Českokrumlovsku. Nabídka je opět přebohatá.

Příjezd sv. Martina do Českého Krumlova.Foto: Deník/ Jan Houska

Svatomartinská slavnost u Stifterů začíná v sobotu v rodném domku A. Stiftera v 17 hodin. Vystoupí děti z mateřské školky a přijede Martin na bílém koni. Chybět nebudou Svatomartinské rohlíčky a tradiční průvod světel.



Krumlovské podzimní reicitály v sobotu v Synagoze nabídnou od 19 hodin koncert Michala Pavlíčka a Michala Nejtka Hormony tour, Vstupné 300 Kč.



Little Husky - akustický koncert písničkářů vycházejících z tradice toulavých folkařů 60. a 70. let představí v sobotu od 20 hodin v českokrumlovském divadelním klubu Ántré zástupce ČR a Kanady - Little Husky, Greg Smith a Martin Binder. Vstupné je 50 korun.



Řemesla na klášterním dvoře. V sobotu na svatého Martina se můžete v rámci klášterního programu těšit na otevření mnoha řemeslných dílen! Přijďte se naučit dovednostem našich předků od hrnčíře, brašnáře, sedláře, knihaře, kováře, pekařky, valchářky či sklářky a vytvořte si společně s vašimi dětmi tradiční řemeslný výrobek. Kromě samotného tvoření lze zakoupit i další předměty, které vyrobili naši klášterní řemeslníci.

10.00–18.00 hod, Řemeslná ulička u Klášterního dvora

platidlo Klášterní mince, směnný kurz: 1 mince = 10 Kč



Trh k filmové výstavě Anděl Páně 2. V rámci právě probíhající barrandovské výstavy k filmu Anděl Páně 2 se můžete jak o listopadových, tak i o adventních sobotách těšit na rozšíření výstavy na Klášterní dvůr formou malého dobového trhu „jako z pohádky“. Je pro vás připraven klášterní štrúdl, jablečný svařák a horké párky. Další důvod, proč nezůstávat doma a užít si listopadovou sobotu v českokrumlovských klášterech!

10.00–18.00 hod, Klášterní dvůr

platidlo Klášterní mince, směnný kurz: 1 mince = 10 Kč



Čtení pohádek: Živý betlém dětem

Živý Betlém v Českém Krumlově je naprostý fenomén, který už čtvrt století zdobí den před Štědrým večerem. Kdo však přišel první s nápadem akci uspořádat a kdo všechno se na něm po celé ty roky podílí? Nenechte si ujít tradiční čtení pohádek v podání zakladatelů a nositelů této krásné novodobé tradice v našem městě.

15.00 hod, Velký sál kláštera

kapacita 90 osob, vstup zdarma



Poslední leč pořádá Myslivecký spolek Frymburk v sobotu v penzionu Stará škola. Od 19 hodin hraje Netolická pětka.





Mimofchodem hraje v sobotu večer v Restaurantu U Bejka v Českém Krumlově.



Přivítání legiovlaku Svatomartinským vínem. Legiovlak – legionářské muzeum na kolejích - zavítá při svém putování po České republice v sobotu 11. listopadu – na Den válečných veteránů - do Českého Krumlova!

Přijďte ve 14:00 hod. na vlakové nádraží v Českém Krumlově společně s organizátory Festivalu vína Český Krumlov přivítat Legionářský vlak Svatomartinským vínem a zhlédnout repliky legionářských vagónů z let 1918 - 1920, kdy českoslovenští legionáři ovládli Sibiř.

Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku a jeho cesta skončí až v roce 2020. Vstup do expozice Legiovlaku je zdarma. Legiovlak je ve všech stanicích, které navštíví, přístupný zdarma a to každý všední den od 8:00 do 16:00 a o víkendech od 9:00 do 16:00. V dopoledních hodinách jsou připravené komentované prohlídky pro školy s průvodci.



Svatomartinské posezení u Jakuba se koná v sobotu od 16 hodin a v neděli od 14 hodin v kavárně U Jakuba ve Velešíně. V sobotu i v neděli ke každé lahvi Svatomartinského vína malé občerstvení a v neděli zahrají k tanci i poslechu harmonikáři.



Beseda Pocta in. Antonínu Železnému začne v 16 hodin ve velešínském kině. Pořádají Taekwon-do škola Velešín ITF a Kulturní a informační centrum města Velešín.

Hosté: Ing. Eduard Železný – syn A. Železného

Ing. Jiří Gerle – předseda představenstva a generální ředitel Jihostroje a.s.

Ing. Jan Tůma – asistent předsedy představenstva Jihostroje a.s.

Jakub Šiška – žurnalista

Bernhard Riepl – učitel, překladatel

Jednotliví hosté nám připomenou životopis Antonína Železného a počátky průmyslu ve Velešíně. Besedovat se bude o minulosti a současném směru Jihostroje, promítneme si nejstarší i současné fotografie související s Jihostrojem a děním ve Velešíně za 2. světové války. Prohlédnout si můžete i předválečné a válečné výrobky.



Koncert ke Dni válečných veteránů pořádá pěvecký sbor Harmonie po vedením manželů Rolčíkových ve spolupráci s obcí Polná na Šumavě a Vojenským újezdem Boletice. Koncert začne od 18 hodin v kostele sv. Martina v Polné na Šumavě.



15. ples válečných veteránů pořádají Československá obec legionářská Vojenského zařízení 6817 Boletice, Sdružení válečných veteránů Jihočeského kraje a Vojenské lesy a statky, a to v sobotu večer v Zámecké jízdárně.