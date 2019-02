Beauty day se koná v sobotu od 15.30 hodin v Kinokavárně Kaplice. Akce je věnovaná všem ženám. Zvou Fashionlovers. Program: vlasové a make-up poradentství, styl, vizáž a móda, módní přehlídka s možností zakoupení oblečení, Sax for two, welcome drink, tombola. Dress code: elegant, vstupné 100,- Kč.



Masopust ve Zlaté Koruně můžete zažít po celou sobotu ve Zlaté Koruně. Koleda začala v dolní části obce před obecním úřadem.



Hornodvořišťský masopust pořádá v sobotu Masopustní sdružení Dolní Dvořiště spolu s obcí Horní Dvořiště. V 10 začala koleda před OÚ, v 10.30 ho se vydala Masopustní koleda obcí, od 13.00 do 13.30 h bude pro masopustního kamaráda před hospodou u Karalů. Od 20 hodin vypukne Maškarní bál v sále na nádraží.



Sobota ve Frymburku patří Frymburská stopě – závodům v běžeckém lyžování. Je to otevřený klasický lyžařský běžecký závod od nejmladších po nejstarší závodníky. Start je v prostoru fotbalového hřiště. V sobotu se do bílé stopy vydají ženy a muži. Organizuje: SK lyžaři-běžci.



Maškarní pro děti je v sobotu ve Vyšším Brodě od 13 h v hotelu Šumava.



Maškarní pro děti v Přídolí začne v sobotu ve škole od 15 h.



Kavárnobar Drunken Coffee v Českém Krumlově v Dlouhé bude od 20 hodin hostit historicky první slam poetry exhibici! Jeden mikrofon uprostřed nažhavených diváků. Performeři s vlastními texty, jimiž uchvátí publikum a rozsekají stage, jako Leoš Mareš Ferrari. K tomu všemu nemilosrdná porota. Vystoupí dva mistři republiky ve slamu Anatol Svahilec a dr. Filipitch. Jihočeská klasika: Slamon Holenda a právník/hitmaker Lef L'Leviathan.



Tělovýchovná jednota Sokol Křemže pořádá v sobotu 21. ročník Sokolského plesu, který se bude konat v sobotu večer v sále holubovského kulturního domu. Hrát bude kapela Grock, vystoupí skupina Five Fellas, vstupné 120 Kč. Zpáteční autobus pro účastníky z Křemežska po ukončení plesu zajištěn.