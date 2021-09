Pětileté výročí vzkříšení slaví poutní areál na Křížové hoře v Českém Krumlově. Zajděte to o víkendu oslavit na horu s pohoštěním, které si každý přinese sám v duchu starodávných dobových tradic poustevníků na Křížové hoře z 18. století.

Pocta vyšebrodským plavcům. Přijďte pomoci stavět pamětní vor (spolek Vltavan Purkarec) na parkoviště pod klášterem ve Vyšším Brodě od 10 do 16 hodin. Od 10 h začne stavba voru se zapojením veřejnosti a vorařská dílnička. Od 13 hodin slavnost s doprovodným programem. Jedná se o projekt participativního rozpočtu Vyšák společně. Občerstvení zajištěno.

Kaplický ušák. Chovatelská výstava s bohatým programem se koná v Kaplici. V sobotu je areál výstavy v městském parku otevřený od 9.30 do 16 hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.