Velikonoční koncerty v Kvítkově Dvoře v neděli nabízejí k poslechu árie z kantát a oper J.S. Bacha, G. F. Händla a W. A. Mozarta. Soprán Alena Máčová a Sylvie Sedlecká. Tenor Tomáš Kočan, na varhany hraje Leo Schwarz. Vstupné 290 korun. Vstupenky jsou k zakoupení také on-line.

Ahój! Vltava hlásí odemčeno. Desítky vodáků od prvního splutí počasí neodradilo

Krysáci a ztracený Ludvík. Představení Divadla ZA2 Praha začne v 15 hodin v Městském divadle v Českém Krumlově. Jarní slevový bonus: 20% sleva na všechna představení a koncerty, které se konají v období 5. 4. – 7. 6. 2022. Výpravná pohádka na motivy oblíbeného večerníčkového seriálu. Hubert, Hodan, dva krysáci, Eda, laboratorní potkan z Prahy a Ludvíček, sádrový trpaslík. Tak to je nerozlučná parta, která zažívá na malém smetišti poblíž Vizovic jedno dobrodružství za druhým. Zrovna teď je čeká jedno opravdu veliké. Totiž, Ludvík se ztratil!

Velikonoční prohlídky Kvítkova Dvora. Velikonoční komentované prohlídky historických prostor Kvítkova Dvora. V rámci prohlídky náštívíte historické prostory Kvítkova Dvora s ukázkou jedinečné akustiky malovaného sálu prostřednictvím tónů varhan. Komentové prohlídky můžete absolvovat ve dnech 17. 4. a 18. 4. 2022 vždy od 14 h. Po telefonické dohodě lze domluvit jiný čas. Objednávejte na čísle +420 602 636 215. Vstupné 100 Kč základní, 50 Kč snížené pro studenty a důchodce, děti do 15 let zdarma.

Velikonoční neděli pro děti i dospělé pořádá hrad Dívčí kámen od 10 do 16 hodin. Na programu je hra o skřítkův poklad, velikonoční žonglování, hradní výtvarné dílničky, střelba z luku a kuše, skřítkovy odměny. Od 11.30 do 13.30 budou samostatná vystoupení. Po celý den bude k dispozici ohýnek na opečení donesených buřtů. Vstupné dospělí 75 Kč, děti od 4 let, studenti, senioři 50 Kč. Parkoviště je u Třísova.

Dálnice D3 od Nažidel až k hranici s Rakouskem získala územní rozhodnutí

Velikonoční koncert. Společnost přátel Zlaté Koruny zve na Velikonoční koncert. V podání Velešínského chrámového sboru a orchestru zazní Fuga a Preludium g moll J. S. Bacha (varhany), Aleluja z Mesiáše G. F. Händela a ve druhé části programu již tradičně Pavlicova Missa brevis.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně 17. dubna 2022 v 18 hodin. Vstupné 100 Kč, děti do 15 let zdarma.

Velikonoční neděle u hotelu Element v Lipně. Na náměstí u hotelu Element budete ve spolupráci s cukrárnou Povidloň zdobit perníčky, barvit vajíčka, hrát si a soutěžit.

Velikonoční trhy lákají návštěvníky Krumlova na dobroty a velikonoční dekorace

Boží hod velikonoční v klášterech. 10:00–18:00 Velikonoční tvoření pro děti – Historická herna a výstava ilustrací Svět fantazie Jindry Čapka se o Bílé sobotě opět spojí v unikátní tvůrčí prostor plný kreativních dílen. Pojďte si spolu se svými dětmi prohlédnout obě expozice, uplést pomlázku, ozdobit kraslice nebo si vytvořit nápadité velikonoční dekorace a pestrobarevné řehtačky. Vstupné – základní vklad zakoupení 10 mincí v pokladně klášterů, které následně budete mít možnost využít při tvoření (1 mince = 10 Kč).10:00 – 18:00 Historická herna pro děti – Interaktivní expozice s možností vyrobit si velikonočně laděný výrobek.13:00, 14:00, 15:00, 16:00 Dětský folklórní soubor Jitřenka – Přijďte se pobavit za poslechu folklórní hudby a tance v podání českokrumlovského souboru Jitřenka. Na místě nebude chybět občerstvení s tradičními velikonočními dobrotami.10:00–18:00 Pečení Jidášů v Klášterní pekárně – Jidáše jsou ozdobou velikonočního stolu, a proto zavítejte do Klášterní pekárny, kde si tuto tradiční pochoutku z kynutého těsta vlastnoručně upečete. Pečení zpoplatněno.18:00, 20:00, 22:00 VelikoNOČNÍ komentované prohlídky kláštera

Hrad Pořešín je otevřen. Každý víkend včetně všech svátků od 10 do 18 hodin! Vždy ve 13 hodin bude otevřeno i podhradí, kde probíhá krmení našeho stáda oveček. Pivovar z tvrze Žumberk přivezl sudy se svojí 11°, medovina ve sklepě přes zimu dozrála a na kamnech bude bublat gulášovka!