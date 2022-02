Masopust v Benešově nad Černou. Koledníci vyjdou v sobotu ráno (7:30-8:00). Kolednice kolem 11. hodiny a vydají se na trasu: Od rodiny Papouškù k bílému domu, poté k r. Ottenschlagerù, Opelkù, přes ZTV, rodiny Čermákových, lesácké bytovky, bytovky č.113 a čp.115, celou Rafandu, až po bytovku čp. 349. Setkání obou koled na náměstí plánujeme okolo 17. hodiny. Po setkání bude tradiční dokoledování obce spojených koled. Poté uzavře staročeskou koledu zastřelení Masopusta na náměstí. Vzhledem k epidemiologickým opatřením není možné uskutečnit taneční zábavu.

Hornoplánský masopust. Tradiční průvod městem s masopustní tancovačkou u kašny s DJ Martinem Procházkou a pravou jihočeskou zabijačkou! Masopustní průvod začíná v sobotu u radnice, kde si rychtář masopustních koledníků vyžádá u starosty města „povolení Horní Planou s masopustem prochoditi“. Poté se za bujného veselí vydává na svou celodenní pouť městečkem velmi pestrý průvod maškar. Hlavním smyslem je pobavit sousedy i sebe. Večer následuje masopustní zábava. Sraz masek v 8 hodin u domku A. Stiftera. V 8.30 hodin začíná u radnice, kde mu dá starosta povolení. Průvod budou doprovázet jihočeští muzikanti dechové kapely Honzy Čížka a harmonik. Od 14 do 22 hodin jitrnicové povětří – u kašny na náměstí prodej zabijačkových pochutin, piva a teplých nápojů. Od 17 hodin spustí muziku DJ Martin Procházka. Kolem 18 hodin střílení medvěda.

Slaměná koleda v Zubčicích vypukne v sobotu v 9 hodin od hostince. Hraje masopustní koleda, večer zvou uctivě do věnečku.

9. loučovický masopust začnev sobotu v 8.30 hodin před obecním úřadem, kde bude žádat právo koledovat. Po celý den se bude tančit a zpívat, večer jsou všichni zváni na masopustní zábavu v kulturním domě.

Zlatou Korunou projde v sobtu tradiční masopustní průvod. Sraz masek v 9.30 hodin před obecním úřadem (č.p. 41). Poté bude průvod procházet dolní částí Zlaté Koruny, v odpoledních hodinách se přesune do horní části obce. Masopustní merenda proběhne v Hostinci Na Letné.

Lipenský masopust. Na vědomí se dává, že 26. února 2022 nastává Lipenský masopust. Právo masopust konati bude vyžádáno v 11:00 hodin před obecním úřadem. Zveme všechny na Masopustní zábavu do restaurace Loděnice Lipno od 19:00 hodin.

Zabijačkové hody najdete v Masné v Českém Krumlově od 11 hodin. Všechno má svůj konec, jen jitrnice dva. Suchý a dietní leden a únor zakončí v Masné první event tohoto roku - ušitý ulici přímo na míru. Zkušení řezníci přivezou svoji show, prase bude viset, jitrničky a jelítka se jen lesknout, o prdelačce i vejmrdě se budou dělat košilaté vtipy. K poslechu, tanci i konzumaci zahrají mistři heligonkáři a také oblíbená krumlovská kapela vystupující stále a často pod názvem "Kapela, co nikdy nevystoupí". Budou i vypečené koláčky a slavné koblížky, plzeňské pivo a mnoho druhů bublin z Proseku. Bude to maso, přijďte to zažít!

Karneval na lyžích se koná ve Skiareálu Lipno poslední únorovou sobotu, tedy 26. února. Na všechny čeká malování na obličej, výroba lišákových škrabošek či tradiční sjezd všech karnevalových masek po sjezdovce Jezerní. Právě na ten je sraz ve 12.45 h u výstupu z lanovky Lipno Express. Karnevalový rej ve Fox parku začíná už v 11 hodin. Slibuje velkou zábavu s lišákem Foxem a možnost vyhrát třeba i poukázku do cukrárny Povidloň.

XI. ročník Malontské bulky se koná v Malontech. Na nekuřáckou bulku zve Spolek hráčů Malonty do kulturního domu. Start ve 13 hodin. Vítěz obdrží jmenovací listinu Král bulky v Malontech 2022 a jeho jméno bude zapsáno na žezlo krále Malontské bulky. Startovné 200 Kč.

Dny slovenské kuchyně s cimbálovkou v Krumlovskíém mlýně. Gastrovíkend v restauraci Krumlovský mlýn je 26. - 27. 2. 2022. Po celý víkend je připravena nabídka slovenské kuchyně. Těšte se na kapustnici, bryndzové halušky, strapačky s uzeným nebo jehněčí na rožni. V sobotu 26. února od 18:00 hraje Cimbálová hudba bratov Wimmerovcov.

Pečení v klášterní pekárně. V sobotu i neděli od 10 do 18 hodin zvou kláštery Český Krumlov na pečení i ochutnávku koblížků připravených podle staročeské receptury. Pečení zpoplatněno.

Sobotní živá hudba U Bejka. Hraje kapela z Českého Krumlova. Jamaal Band založil Jaroslav Brož s manželkou Alenou. Vystupují spolu už několik let. Vstup volný.

Neděle 27.2.

Děkovná pobožnost za dar života svatosti zlatokorunského opata Matěje Aleše Ungara od 8 hodin ve zlatokorunském kostele Nanebevzetí Panny Marie. 24. února uplyne 400 let od narození tohoto významného opata.

O princezně, která ráčkovala. Divadelní společnost Agáta uvádí pohádku „O princezně která ráčkovala“ v neděli od 16 hodin v sále kina ve Velešíně Vstupné: dospělí 120,- Kč; děti 100,- Kč .