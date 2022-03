Závod jihočeského žebříčku v orientačním běhu a sprintu startuje v sobotu v 10 hodin ve sportovním areálu Němcalka v Křemži. Pořádá TJ Sokol Křemže, oddíl orientačního běhu.

Jarní výšlap na Kraví horu aneb Ukliďme svět se koná v sobotu ve Vyšším Brodě. V 10 hodin je sraz na parkovišti u léčebny, případně v 10.30 hodin v Lachovicích u křížku. Trasa je dlouhá zhruba sedm kilometrů a vede Lachovice, bizoní obora, Lachovická cesta, vrchol Kraví hory, myslivna.

Hodina Země. Rožmitál na Šumavě zve v sobotu na akci Hodina Země 2022. Celosvětový apel na záchranu klimatu se letos odehraje v sobotu 26. března od 20.30 do 21.30 hodin. Zhasněte a podniknete kroky pro lepší budoucnost lidí a planety.

Člověče, nezlob se. Turnaj v této stolní hře se koná v sobotu v KD Malonty od 14 hodin. Prezentace začíná od 13 hodin. Maximální počet je 48 hráčů. Je to turnaj pro hráče od 4 do 100 let. Přihlásit se je možné na faltus@zsmalonty.cz

Dětské představení Fíha Tralala bude k vidění v neděli v Kaplici od 16 hodin. S dětmi můžete vidět písničkově – divadelní šou pro nejmenší diváky.

Pohádkový víkend se koná v Českém Krumlově. Koná se tam totiž soutěžní festival divadla pro děti a mládež. V Městském divadle můžete vybírat z pohádek. V sobotu hraje v 10 h Divadelní soubor Tábor představení Rozmarná princezna. V 15 h uvidíte pohádku O princezně na ocet, kterou představí Divadelní soubor Spektrum Sezimovo Ústí. V 17.30 h přijde na řadu Lucie a zázraky v podání Divadelního souboru HOP-HOP Ostrov.

Program vás čeká také v neděli.V 10 h zahraje Divadelní soubor Rolnička Hořice na Šumavě hru Nebojte se nic čarodějnic. Vstupné na tato soutěžní představení stojí 80/40 Kč. Nesoutěžní Knihomoly Divadla Navětvi uvidíte v neděli od 15 h. Vstupné 100 Kč.

Přichystán je i doprovodný program. Po oba dva dny můžete přijít od 11.30 do 13 h do českokrumlovských klášterů na dětské komentované prohlídky. Od 10 do 18 h se budou v kláš᠆terech vyrábět papírové masky. Dětští návštěvníci výstavy Jindry Čapka také mohou získat vstupenku zdarma na jedno představení. Každé desáté dítě totiž dostane placku, za niž obdrží volnou vstupenku na soutěžní představení, které si vybere. Mezi 10. a 18. h se budou péct v klášterní pekárně Honzovy buchty.

Expozici loutek si můžete prohlédnout v sobotu i v neděli mezi 11. a 17. hodinou v Pohádkovém domě.

Děti mohou také na prohlídky Musea Fotoateliér Seidel, součástí budou pátračky a doplňovací hra. Přijďte mezi 9. a 17. hodinou.