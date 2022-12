Ikony a obrazy. Vernisáž ve výstavní galerii Jakub ve Velešíně v 17 hodin. Prodejní výstava rodačky Ivany Knapové (roz. Kozyrové). Výstava potrvá každý další den od 14-16 hodin do 31.12.

Vánoční promítačka startuje v Horní Plané v 17 hodin. 2. ročník Vánoční promítačky, aneb pojďte v zimě do letního kina a užijte si tak předvánoční nenahraditelnou atmosféru. Letos bude k vidění skvělá rodinná česká komedie S Tebou mě baví svět. Vstupné zdarma.

Výstavu betlémů a vánoční výzdoby, včetně Rouhova velešínského betlému otevírá Spolek přátel města Velešína na Kantůrkovci. Vernisáž je v 16 hodin s vystoupením dětí ze ZUŠ. Výstava potrvá do 6.1. a otevřeno bude denně od 14 do 17 hodin. O nedělích a svátcích také po mši od 10.50 hodin. Na Štědrý den od 9 do 16 hodin a po půlnoční mši.

Advent v Kaplici. V sobotu na náměstí vypukne koncert kapely Element v 17 hodin. Součástí jsou trhy na náměstí. Kapela Element z Českého Krumlova vznikla v roce 2009. Hlavním proudem její tvorby je rock'n'roll ve staré dobré podobě.

Den plný vánoční inspirace se koná od 11 do 17 hodin ve Vyšším Brodě. Je to tradiční předvánoční jarmark s bohatým doprovodným programem na náměstí ve Vyšším Brodě. Na programu jsou jarmark, koledy, andělé na chůdách (Chůdadlo), punč, pečené kaštany, vepřové hody, andělská pošta - pošlete Ježíškovi svá přání, vánoční pohádka (14:00hod) Cesta do Betléma v podání Rybníkářů.

Tipy na víkend: Sváteční čas slibuje andělský průvod, trhy i zabijačkové hody

Vše doplní vepřové hody. Zabijačkové dobroty, pečené kaštany, vánoční punč a soutěže jedlíků o největšího pojídače jelit.

Himalájský medvěd. Startuje tradiční zimní výstup na Kleť, do kterého se může zapojit úplně každý. Závod v běhu či chůzi. Zapojit se můžete kdykoliv v době od 9.00 do 15.00 hod. Mezi jednotlivými výstupy můžete mít libovolně dlouhé přestávky. Vyhrává ten, kdo stihne během těchto 6 hodin nejvíc výstupů na horu Kleť. Stravu a pití je možné pořídit v restauraci na Kleti.

Pražský hradčanský orchestr vystoupí v Brloze. Adventní koncert zazní v kostele sv. Šimona a Judy. Koncert se koná 10.12. 2022 od 18:00. Vstupné dobrovolné.

miaF. Snové autorské písně, hrané a zpívané od srdce. Koncert autorských písní miaF - Matouš F. se koná sobotu 10.12. od 19:00 ve sdíleném prostoru Přístavu radosti - Kafe Plešivecká, Český Krumlov.

Advent v Českém Krumlově nabízí tento program:.

Hudební vystoupení | náměstí Svornosti

14:00 – 15:00 Notemagiovani – dětský a mládežnický sbor z italského Rovereta

15:30 – 17:00 Kool-Aid z Českých Budějovic – alternative-rock

18:00 – 20:00 Staropražští pardálové – nejznámější písně staropražské, lidové a nejpopulárnější hity Karla Hašlera

Pořádá: Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov, z. s.

Pohádková sobota v Klášterech | 3+ galerie, Kláštery Český Krumlov

10:00 – 18:00 Dárkové tvoření | Interaktivní expozice

Interaktivní expozice se promění v unikátní tvůrčí prostor plný kreativních dílen, kde si můžete vytvořit ozdoby na stromeček, vánoční dekorace a další atraktivní dárky. Interaktivní expozici si samozřejmě také můžete projít a prohlédnout. Vstup 100 Kč (= 10 Klášterních mincí, k zakoupení v návštěvnickém centru).

10:00 – 18:00 Pohádkový dvůr | Klášterní dvůr a Řemeslná ulička

Otevřené řemeslné dílny přivítají všechny, kteří si chtějí prohlédnout nebo vyzkoušet práci brašnáře, kováře, hrnčíře, včelaře, sklářky a valchářky. Můžete si tu vyrobit vlastní nebo zakoupit již hotový výrobek od řemeslníků, dát si tu něco na zub a zahřát se teplým nápojem.

17:00 a 19:00 Adventní komentované prohlídky klášterů za svitu svící

Doba trvání 60 min, možnost rezervace na informace@divadlock.cz, +420 380 722 000

20:00 International School of Prague: Anglické duchovní skladby | klášterní kostel Božího Těla a Panny Marie

Studenti International School od Prague vystoupí se staroanglickými duchovními skladbami. Vstupné 150 Kč, možnost rezervace na informace@divadlock.cz, +420 380 722 000.

Adventní koncerty

16:00 Pěvecký sbor Bellaria | Kaple sv. Martina v Městském parku

17:00 Soubory Jitřenka a Růže společně s italským souborem Notemagiovani z Rovereta | Jezuitský sál hotelu Růže

Předvánoční karamelovna v Českém Krumlově. Předvánoční setkávání při čaji a karamelových dobrotách každou adventní sobotu. Čeká vás komentovaná prohlídka s ochutnávkami ručně vyráběných tekutých karamelů a různých jídel, kde je právě karamel součástí receptu. Během prohlídky a povídaní si o ruční výrobě tekutých karamelů vás zahřeje karemelový čaj, poté si můžete místní výrobky také zakoupit. Prohlídky se konají každou adventní sobotu od 14 do 18 hodin přímo ve výrobně karamelu v Českém Krumlově v průmyslové zóně U Poráků. Bez rezervace, bez vstupného.

Živá hudba v Restaurant baru U Bejka v Českém Krumlově. V sobotu od 19:00 hrají Zlatý skořápky, hudební skupina se zaměřením na folk, country a všechny žánry, co se muzikantům i vám líbí.

Neděla 11. 12.

Setkání u vánočního stromu v Omlenici pořádají Dráčci od 14.45 hodin za podpory obce.

Advent na Lipně. Každou neděli trvá od 12 do 16 hodin. Pro všechny návštěvníky je zdarma. 11. prosince předvede ve Skiareálu Lipno svůj um dámská folková kapela Lakomá Barka z Českého Krumlova. Pět žen, zpěv, housle, kytara, flétny a kontrabas. Pro vánoční i adventní písně je to skvělá kombinace. Tvůrčí dílničky nebudu chybět ani tentokrát a odnesete si tak nejen zážitek ale i krásný vlastnoručně vyrobený vánoční dárek nebo dekoraci. Na náměstí před hotelem Element vás zahřeje nejen výborný punč, ale také adventní a vánoční písně. Vyrobit si něco hezkého můžete spolu s dětmi už od 12 hodin, kapela odehraje hodinový koncert od 15 hodin.

Vyhlídkové kolo je k dispozici v Kaplici. Točit se bude na kaplickém náměstí prozatím od 3.12 do 12.12.2022, v pracovní dny: 14:00 - 19:00, víkendy: 10:00 - 20:00 Cena: 70,-Kč/osoba.

Advent v Českém Krumlově nabízí tento program:

16:30 Společný zpěv vánoční písně Tichá noc | náměstí Svornosti

Tradiční vystoupení dětí z českokrumlovských mateřských a základních škol, zakončené společným sborovým zpěvem nejznámější vánoční písně „Tichá noc“ v podání žáků ZŠ Za nádražím pod vedením Radky Kmochové. Moderuje Petr Kronika.

Organizace: Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s.

15:00 Adventní pohádka | Městské divadlo

Divadlo NAVĚTVI: Hlídali jsme Ježíška

Vstupné 100 Kč

17:00 Adventní koncert na Kvítkově Dvoře

Alena Máčová (soprán) a Tomáš Kočan (tenor). Vstupné 290 Kč