Malé podium:

10.00 – 10.30 Doudleban

11.00 – 11.30 Jitřenka

11.30 – 12.00 Taneční obor ZUŠ

12.30 – 13.30 Správná pětka

14.00 – 15.30 Kamelot

16.00 – 17.00 Když princové jsou na draka – pořad pro děti Aleše Cibulky, účin. Jan Čenský, Ivana Andrlová

10.00 – 14.00 Workshop pro děti

10.00 – 15.00 Festivalové hraní s dětmi

Velké podium:

17.00 – 17.50 Dětský pokojíček

18.20 – 19.10 Alike

19.40 – 20.30 Parní Wanna

21.00 – 22.20 České srdce

22.50 – 23.50 SEVEN

00.10 – 01.10 Led Zeppelin Southern Revival Orchestra

Koncert Velešín. V sobotu se koná koncert Jihočeského violoncellového orchestru, který od 18 hodin v sále ZUŠ zahraje různá díla od renesance až po hudbu 20. století. Uslyšíte neotřelé uskupení zhruba 50 violoncellistů pod vedením Ilony Průšové.

Hořické pašijové hry. Příběh o posledních dnech Ježíše Krista. Již více než 200 let jsou Hořice na Šumavě dějištěm jedinečného pašijového divadla, jehož poselství osloví i dnes. V sobotu je představení v 16.30 a 20.30 hodin v Pašijovém divadle. Vstupné 200 Kč v předprodeji, 250 Kč na místě. Děti do 15 let, handicapovaní a jejich doprovod mají vstup zdarma.

Kosí slavnost – dětské odpoledne v Pivovarské zahradě v Českém Krumlově v sobotu 14 až 18.30 hodin. Pro děti budou připravené soutěže, tvoření, malování na obličej, zvířátka z Centra Pepíno v Pyramidě a divadlo Vítězslava Marčíka ml. Vstupné dobrovolné. Akci pořádá ICOS Český Krumlov, ops.

Potkáme se cestou na Kluk. Sraz ve 14 hodin v Bohouškovicích pod lesem. Křest razítka, naučná stezka pro děti i dospělé, prodej výrobků, dobroty k točenému pivu, domácím limonádám a ochutnávkám vín. Deku na piknik s sebou. Pořádají Dary ze statku, městys Křemže a Vrábče.

Letecko modelářský den a zahájení letní sezony v Horní Plané začíná ve 13 hodin na louce Maňávka nad městem. K vidění budou ukázky rádiem řízených letadel, větroňů, vrtulníků a jiných letounů. Občerstvení zajištěno, hudba DJ Párty, vstupné dobrovolné. Za dětským domovem vás na místo zavedou šipky.

Výstavy Fotoklubu Český Krumlov. V Regionálním muzeu začíná dvojice výstav: „60 let Fotoklubu Český Krumlov – 60 Let klubové fotografické soutěže Mapový okruh Nekázanka a výstavy “Taras“. Dvojice jubilejních výstav věnovaných médiu fotografie a historii klubové činnosti je doplněná výstavou, která představí legendárního českého fotografa ukrajinského původu, Tarase Kuščynského, výběrem z rozsáhlé kolekce fotografie aktů a dále ze souboru portrétních fotografií osobností československé kulturní scény. Vernisáž se uskuteční v sobotu od 14 hodin. Výstava do 23. října. Muzeum otevřeno: Úterý – neděle 9.00 – 12.00/12.30 – 17.00 hodin.

Móda Fashion Day(s) v Českém Krumlově. Galavečer módních přehlídek ve studijním centru na zámku. 17:00 - Pop-Up Store, prezentace partnerů

17:30 Svatební salon Empatie / Boutique Hala Bala / Camille

Hlavní přehlídka večera: Yvona Leitner

20:00 Svatební salon Empatie / Boutique Hala Bala / Camille

Hlavní přehlídka večera: Yvona Leitner

od 20:00 - After party MODA Fashion Day[s] City lounge music club&bar, Hradební 81. Součástí galavečera je vyhlášení IV. ročníku ŽENA Českokrumlovska.

Zandloopers v Zóně Masná. Zóna Masná v Českém Krumlově zve od 15 hodin na živou hudbu. The Zandloopers je dvoučlenná kapela (s občasnými hosty), která hraje živě plně improvizovaně, nahrává riffy na looper a vytváří vrstvy navrchu, čímž vytváří jazzovou atmosféru podobnou trance. Styly se střídají od blues přes jazz až po funk a přizpůsobují se atmosféře svého okolí.

The Zandloopers vznikli 2019 v Praze a hrají ve složení Maarten Crefcoeur (Nizozemí) / kytara, piano a Heyme Langbroek (Belgie) / tenor saxofon, trubka.

Zuby nehty. V restauraci U Holubů v Krasetíně hrají od 18 h Zuby nehty.

Hudebně-poetické vystoupení v klášteře Zlatá Koruna u příležitosti Roku šlechtických slavností. Koncert Smíšeného pěveckého sboru Perchta z Českého Krumlova a DuoDam (kytara, příčná flétna). Program se uskuteční na třech různých místech zlatokorunského kláštera a provede vás hudbou od jejích prvopočátků až do současné doby:

15:00-15:30 hod. rajský dvůr, v případě nepříznivého počasí kaple Andělů strážných (lidové písně)

16:30-17:15 hod. kapitulní síň (barokní skladby, duchovní písně)

18:00-19:00 hod. koncertní sál (od renesance po modernu). Program je součástí projektu Národního památkového ústavu Rok šlechtických slavností. Vstup zdarma.

Krumlovský baráky: Jaký byl stavební vývoj Českého Krumlova? Přednáška v Prádelně Jak se Krumlov rozrůstal po druhé světové válce a jaké stavby v této době vznikly? Na to odpoví Tereza Štěpánová a Filip Hermann z iniciativy Krumlovský baráky během hodinové přednášky, která se bude konat 11. června 2022 od 18:00 v Prádelně. Poválečný vývoj města budou ilustrovat na starých mapách i dobových fotografiích a představí několik baráků, včetně panelových sídlišť, kterých v okruhu jádra Krumlova vzniklo několik. Vstupné dobrovolné.

Frymburské slavnosti pokračují v sobotu.

Farní zahrada:

10.00 | otevření zahrady Divadla pro děti, kolotoč mistra Plamínka, středověké hry, kejkle mistra Půpy, soutěže atd.

13:00 | Divadlo Koňmo se vrací s Vodnickou pohádkou.

Muzeum:

10:00–14:00 | Výstava 150 let hasičů ve Frymburku

Hasičská zbrojnice a okolí:

10:00 Jízda Sboru dobrovolných hasičů. Pochod.

10:30–15:00 | Den otevřených dveří, atrakce pro děti, prohlídka hasičské techniky.

11:00 | Slavnostní nástup

Pivní stan náměstí:

14:00 | Leťáci

15:30 | Musikverein Vorderweissenbach. Hornorakouská krojovaná dechovka, nástup hasičů.

19:00 | Karel Gott revival

20:30 | Circus Problem. Parta punkových klaunů se svojí divokou „balkánskou“ dechovkou a českými i anglickými texty.

22:15 | Světelná show na kostele.

22:30 | Black Tower, taneční orchestr.

Víkend otevřených zahrad v Kouzelných bylinkách v Českém Krumlově. Bylinková zahrada je otevřena od pátku do neděle 10:00 - 17:00 hodin. K vidění je zde 26 tematických záhonů a tzv. babiččiny zahrádky s tradičními léčivkami. V sobotu je ještě doprovodný program: komentované prohlídky o léčivých rostlinách a jejich využití v historii i dnešní době v 10:00, 12:00 a 14:00 (trvání 45min.) hodin.

Den otců u Seidelů v Českém Krumlově od 9 do 16 hodin o víkendu. Oslavte Den otců stylově – retro-snímkem ze Seidelova fotografického závodu. Jak jinak než ve sportovním duchu! S sebou ovšem můžete vzít i maminku, babičku, dědečka či zvířecího přítele, vítáni jsou všichni. Fotografování: první kompozice 390 Kč, každá další 230 Kč. Rezervace nutná ZDE, na telefonu +420 736 503 871 nebo e-mailu info@seidel.cz. Fotografie obdržíte do 3 týdnů elektronicky na e-mail v ozdobném rámečku, je možné doobjednat tisky a rámy na místě. Fotografování je určeno pro skupinky do max. 5 osob.

Běh ze Srnína do Srnína. V sobotu bude od 9:30 hodin zahájen závod již 21. ročníku etapového běhu dvojic jakéhokoliv pohlaví ze Srnína do Srnína. Prezentace do 8.30 hodin na hřišti. Startovné 300 korun.

Čloblan. Závody se konají v 11 hodin ve sportovním areálu Němcalka v Křemži. Budou štafety výjezd na kole na Kleť, běh do Zlaté Koruny, lodí na Dívčí kámen a orientační běh do cíle.

Běh na Kohout. 16. ročník akce startuje od 9.30 hodin na koupališti v Besednici. Pak startují postupně jednotlivé kategorie. Startovné dospělí 200 Kč, děti 50 Kč. Trasa pro dospělé je dlouhá kilometr. Běh je zařazen do Maratonstav českého poháru v běhu do vrchu 2022. Trať vede po lesních cestách, je náročná nahoru a dolů.

4. ročník sportovního benefičního turnaje v nohejbalu a beachvolejbalu od 8.30 do 16 hodin. Turnaje dvojic v nohejbalu a smíšených dvojic v beachvolejbalu se odehraje v sobotu 11. června na hřištích u Hornobránského rybníka v Českém Krumlově.

Zápisné 100,- Kč na osobu plus jakékoliv dobrovolné příspěvky - bude předáno dětskému domovu v Horní Plané. Vítězné dvojice se budou moci těšit na zajímavé věcné i pivní ceny, na místě pohoštení, hudba, stánek Eurodesk. Své týmy přihlašujte na icm@icmck.cz nebo tel.: 739 363 374. Tato aktivita je součástí celoročního projektu "Zdravý životní styl 2022", který podporují město Český Krumlov, Jihočeský kraj a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Discgolfový turnaj Jihočeské ligy. V sobotu 11. června proběhne od 9 hodin v Discgolfparku Jelenka v pořadí již pátý letošní turnaj v rámci Jihočeské discgolfové ligy. Organizace se ujal českokrumlovský klub DGC HotShots Český Krumlov, který obhajuje tři medaile z loňského ročníku. Hraje se 2x(2x9) jamek, tedy dvě kola po 18 jamkách. Přijďte se podívat na turnaj v tomto divácky atraktivním sportu.