První kaplické zabijačkové hody můžete navštívit v sobotu od 9 do 17 hodin na terase kavárny U Ševčíků v Kaplici. K ochutnání budou ovar, jitrnice, jelita, tlačenka, škvarky.. Hrát bude harmonikář Karel Císař, pro děti bude k dispozici skákací hrad.

Koncert kapely Gipsy Band Mulatcag rozezní v sobotu Hostinec Na Letné ve Zlaté Koruně od 19 hodin.

Pohádkový víkend připravilo Městské divadlo v Českém Krumlově. Na programu jsou pohádky Kašpárek, Honza a zakletá princezna (so od 10 h), Bibi se bojí (so od 15 h) a Staré pověsti české (so od 17.30 h) v podání různých divadelních souborů.

Koncert pro Andu se bude konat 30. 3. 2019 v sále hotelu Šumava ve Vyšším Brodě od 18 hodin. Koncert odstartují kapely ZUŠ, a to klučičí kapela (zatím bez názvu) a holčičí Siskin’s. Následovat budou jihočeské kapely Magma, Jiří Schelinger memory band, Led Zeppelin s.r.o. a Seven‘s, kteří se v průběhu svého vystoupení změní na Seven . Na závěr se můžete těšit na hornoplánskou kapelu Harvester. Celým večerem bude provázet moderátor Jiří Ježek. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na Dětskou hematoonkologii v Českých Budějovicích