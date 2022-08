Kaplický beach na koupáku. V sobotu 13.8. se odehraje v areálu kaplického koupaliště již 5. ročník beachvolejbalového turnaje „Kaplický beach na koupáku“. Stejně jako v minulých letech se turnaje mohou zúčastnit všichni „amatérští“ zájemci o tento krásný sport a změřit své síly v kategoriích „Nadšení amatéři“ a „Skoro profíci“. Odměnou za jejich umění a úsilí jim budou ceny v podobě diplomů, medailí a pohárů a to, co si vzájemně nadělí v podobě startovného. Hlavním cílem ale určitě bude, užít si pohodový letní den v krásném a pohostinném prostředí kaplického koupaliště. A těm, kterým se po sportovních výkonech z koupaliště nebude chtít domů, mohou zakončit den tanečním večerem na Retro festivalu s Hitrádiem Faktor.

Houpačka ve Velešíně startuje ve 13 hodin na fotbalovém hřišti. Čekání na start zpříjemní od 13.30 hodin kapela BartBand. Ve 14 hodin startuje benefiční běh pro SMÁčky z parkoviště Jihostroje. Cíl je na fotbalovém hřišti. Startovné je 200 Kč jako vstupenka na charitativní festival. Děti do 12 let a ZTP zdarma. Od 15.30 h vystoupí kapely Parta vynikajících lidí – alternative rock, Prago Union – hip hop rap, Papalescu2 – elektronic, Aiko – electropop, DJ Carolco, D.O.D. Zábavný program: exhibice tae-kwondo, Miloš Knor, Blue Mandarin. Dále balónkoviny, výtvarná dílna, bufík Madata, Metodějoviny, fotokoutek Click and Smile. Prezentace spolků. Benefiční trh. Atrakce jako skluzavka Pirát, horolezecká stěna, hopsací elektrárna, elektrické koloběžky, virtuální realita a mnohé jiné. Občerstvení chybět nebude. Pořádají členové spolku 2/4 s dobrovolníky. Vstupné 250 Kč, děti do 12 let a ZTP zdarma.

Rom fest Český Krumlov ve 21 hodin. 4. ročník Rom Festu se koná v Českém Krumlově v pivovarské zahradě. Užijete si den plný romské hudby, tance, skvělého jídla a pití. Pořádá Romské Zábavy Chvalšiny - Marek Billý.

Obří pneumatika v Krumlově udivila a pobavila chodce. Překlápěli ji siláci

Svatovavřineckou poutí žije od pátku Přídolí. Pouť trvá až do neděle.

Sobotní program 13. 8. 2022

10:00 Přídolská 50 - tradiční cyklozávod, XIX. ročník, start závodu u ZŠ Přídolí (prezentace 9:00 - 9:55 v areálu TJ Sokol Přídolí)

14:00 Zahájení kulturního programu

14:10 Vystoupení mažoretky

14:45 Soutěž pro děti i rodiče

15:00 Divadelní vystoupení

15:30 Vystoupení dechová hudba

16:00 Taneční vystoupení

16:30 Vystoupení dechová hudba

17:00 Kouzelnické vystoupení

17:30 Vystoupení dechová hudba

18:00 Taneční vystoupení

19:00 Taneční zábava „CORSO“

24:00 Závěr

Pro děti malování na obličej, skákací hrady, soutěže a tanec, dárky a ceny pro děti.

Zásah proti ženě na mítinku v Krumlově byl dle policejního prezidenta v pořádku

Pasovarské tvrzení. Benefiční kulturní akce u středověké tvrze v bývalé obci Pasovary. Pasovarské tvrzení je již tradiční benefiční kulturní akce od roku 2020 vždy druhou sobotu. Událost je zároveň výroční schůzí spolku Z Pasovar, má za cíl zvýšit povědomí o jedné z kulturních památek českého pohraničí vysídleného po 2. světové válce, spojovat místní komunitu a získat finanční prostředky na údržbu a opravy tvrze a jejího okolí.

Program 2022

• 15:00 - 15:45 Eliška Sýkorová - písničkářka

• 16:00 - 17:00 Rybníkáři - divadlo (mimo podium u maringotky)

• 17:30 - 18:15 Bratři Knappovi

• 18:30 - 19:00 komentovaná prohlídka tvrze

• 19:15 - 20:00 Tana Masa

• 20:30 - 21:15 DOTmy

• 21:45 - 22:30 Vitriol

Burleska Luna Diva (night show) - divotvorné překvapení na závěr večera.

Program je v sobotu, ale účastníci připraveni čelit polním podmínkám - ideálně vybaveni vlastním stanem - jsou vítáni na celý víkend! Na místo nevede elektřina, proto je dobré se vybavit třeba jako na skautský tábor. Kromě hudebního programu je možné podniknout vyjížďku na koni, obdivovat místní stáda chundelatých skotských krav a podnikat procházky po krásné okolní krajině. Výtěžek z akce jde na opravu a údržbu tvrze.

Vstupné: příspěvek 200 Kč formou registrace do spolku Z Pasovar.

Lyrový koncert. Závěrečný koncert účastníků 8. celosvětové lyrové konference, která probíhá v Českém Krumlově ve dnech 7. - 14. srpna, se koná dne 13. 8. 2022 od 19:30 ve Sloupovém sále Studijního centra na I. nádvoří Zámku Český Krumlov. Vstupné 250 Kč. Vstupenky v prodeji v Infocentru na náměstí Svornosti.

Glow v Zóně Masná v Českém Krumlově. Hudební projekt Vlaďky a Adama Glowaczových. Hudební projekt Glow spojuje zpěv a klavírní aranže populárních písní. Repertoár obsahuje skladby Adele, Rihanny, Alicie Keys, Coldplay, Anety Langerové, Charlese Aznavoura a dalších. Od 20 hodin.

Řemeslná ulička žije. Ukázky řemesel v Klášterech Český Krumlov jsou každou prázdninovou sobotu. Těšit se můžete na ukázky řemesel pod širým nebem. Ať už jste dospělý nebo dítě, využijte příležitosti vyzkoušet si práci kováře, brašnáře, hrnčíře, sklářky, barvířky a dalších šikovných tvůrců. Po celý den.

Hořické trhy. Letní amfiteátr v Hořicích na Šumavě opět hostí šikovné řemeslníky, umělce či kulináře. Trhy začínají a jsou tradičně zaměřené na lidovou tvořivost. Návštěvníci se mohou těšit na doprovodný kulturní program, který zahrnuje divadýlka, živou muziku, besedu či výstavu. Letošní ročník se ponese ve znamení dřeva. Beseda bude s úžasnou hořickou řezbářkou, dobové atrakce jsou ve dřevě a dorazí také Tajuplný svět podivuhodných her Jiřího Šebesty, což je herna s velmi nezvyklými hrami a hračkami mimo jiné ze dřeva. Se dřevem bude propojeno i divadlo. Nakoupit zde můžete dřevěné dekorace, kamínky, svíčky, chytré hračky, malovaný a vlněný textil, pečivo, med, karamel a tak dále. Tržiště bude otevřené až do 17 hodin. Děti si na místě užijí dobové atrakce, dílničky a zmíněné Hry z tajuplného světa. Na programu jsou dvě pásma krátkých a poučných pohádek od Divadla NAVĚTVI (11.00 a 14.30 hodin). Beseda s řezbářkou Jitkou Davídkovou se uskuteční od 13 hodin. Živá muzika v podání RGF duo zahájí produkci v 16 hodin. Vstupné na Hořické trhy je zdarma. Akce je součástí Hořického kulturního léta 2022, které se blíží do finále. Kulturní program Hořických trhů: 11.00 – Zvěřinec pana Ezopa – divadýlko, 13.00 – Oživlé dřevo – beseda, 14.30 – Zvěřinec pana Ezopa II – divadýlko, 16.00 – RGF duo – živá muzika.

ČEZ Lipno Sport Festival. Rodinný areál Lipno opět hostí už jedenáctý ročník ČEZ Lipno Sport Fesivalu, kde si můžete vyzkoušet desítky sportovních disciplín a vybrat si tu, který vás baví nejvíc. Letošní ročník slibuje mnoho novinek. Mezi nimi i největší cyklo akci pro všechny cyklisty bez ohledu na věk, druh kola nebo zkušenosti a kondici. Nenechte si ujít největší oslavu sportu v ČR! Lipno Sport Festival trvá do 28. srpna. Jedenáct dní plných sportu na pláži v Lipně nad Vltavou je skvělou příležitostí vyzkoušet nové disciplíny a objevit i netradiční sporty. Víte, co znamená kiteboarding, slack line, biketrial, BMX freestyle nebo parkour? Máte jedinečnou šanci si nejen tyto sporty prohlédnout nebo rovnou vyzkoušet. Workshopy jednotlivých sportů povedou profesionálové nebo vyškolení instruktoři. Sportovní festival je otevřený pro všechny, veškerý program je zdarma.