Dětská rybářská soutěž opanuje v neděli rybník v Hubenově. Rybářská soutěž se uskuteční 26.9. od 8.30 hod. na Rožnovském rybníku u Hubenova. Jen pro ty, co se včas zaregistrovali. Pořádá KIC Kaplice.

Muzejní noc v Regionálním muzeum v Českém Krumlově. Sobotní Muzejní noc je od 19 do 23 hodin spojena s dernisáží výstavy „Se lvem za svobodu – Československá samostatná obrněná brigáda za II. světové války“. O celovečerní program se postarají kluby vojenské historie.

Po celý den se budete moci zapojit do aktivit a soutěží pro všechny věkové generace. Bude připraven speciální dojicí trenažér, skákací hrad, fotokoutek, kolo štěstí nebo virtuální realita.

Posvícení v Holubově a 10. výročí vysvěcení kaple sv. Anežky České v sobotu . Pohádku pro děti zahraje Divadelní spolek Mareš. Večer bude koncert skupiny St. Johny – hudba 50. a 60. let, Johny Cash, Elvis Presley apod.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.