Program: Nástup a představení koní a jezdců, jízda přes překážky, občerstvení a poslech skupiny Rybníkáři, štafetový závod a ve finále dostih za liščím ocasem – HALALI. Zámecké trubačské trio Hluboká nad Vltavou a moderátor Ivan Studený, dětský koutek pro radost malých a klid velkých.

OBRAZEM: Na Hubertské se Červeňákem bude prohánět padesát koní

Tak já letím. KIC města Velešín zve na divadelní hru Petera Quiltera v režii Petra Svojtky „Tak já letím“ s Annou Polívkovou. Začátek je v sobotu v 19 hodin v sále kina ve Velešíně. Vstupné 350,- Kč.

Derniéra divadelní hry Doktor v domě bude v sobotu v 19 hodin v kině Brloh. Ochotnická jednota Brloh naposledy zahraje oblíbenou hru Doktor v domě.

Trhy v zahradě. Od 9 do 14 hodin se v sobotu konají v Kaplici v Zahradním centru Bauernöpl v Mostkách. Čeká vás spousta stánků, od šperkařů, řemeslníků až po dobroty. K dispozici budou dílničky, malování na obličej a nebude chybět pohádka od 11 hodin. V 15.30 hodin v kavárně začne přednáška – tipy na podzimní stravování, jak podpořit imunitu, jak originálně zkrášlit tělo atd.

Podzimní second hand se koná v sobotu od 9 hodin v MŠ v Chlumci. Přijďte si užít podzimní atmosféru a oživte své šatníky.

Chovatelská výstava je v Horní Stropnici. O víkendu 22. – 23.10. se uskuteční již 6. společná výstava chovatelů základních organizací Českého svazu chovatelů Horní Stropnice, Trhové Sviny a Jílovice u Trhových Svin. K vidění budou také zvířata chovatelů z českobudějovického okresu, ale i okolních okresů jako je Český Krumlov a Jindřichův Hradec. Letošní výstavy se zúčastní 40 vystavovatelů. Vystaveno bude 135 králíků, 24 voliér holubů. Novinkou bude v sobotu ukázka Králičího hopu, kde předvedou závody s králíky mladé členky a jeden mladý chovatel. Chybět nebude ukázková expozice okrasného ptactva. Výstava je otevřena pro veřejnost v sobotu od 8 do 17 hodin a v neděli od 8 do 12 hodin. V neděli od 11.30 hodin se uskuteční slavnostní předání čestných cen a pohárů.

Drakiáda, tedy již samotné pouštění draků, vypukne v neděli v 15 hodin na fotbalovém hřišti v Rožmberku nad Vltavou. V případě nepříznivého počasí bude tvořivá dílnička v tělocvičně.

Dar slavnosti je doprovodný program pro rodiny s dětmi připravený k výstavě Šlechtické slavnosti a zábavy na krumlovském zámku. V sobotu od 10 do 16.30 hodin. Přijďte s dětmi do Galerie Mincovna. Na výstavě pod vedením zkušených lektorů zjistíte, co vše slavnost obnáší. Na program je třeba se předem přihlásit na telefonu 777 454 383 nebo e-mailu: neprasova.eva@npu.cz

Kostýmovaný průvod městem na ukončení zámecké sezony můžete vidět v sobotu v Českém Krumlově. Bude na téma Nástup Eggennbergů na Český Krumlov.

Sraz účastníků je u Městského divadla (v Horní ulici) ve 14:00. Trasa průvodu a představení: Horní ulice, náměstí Svornosti, Latrán, II. zámecké nádvoří, Latrán, náměstí Svornosti. Pořádají: Krumlovští pištci + českokrumlovští průvodci, SHZ Český Krumlov. Dále účinkují: Bratři z Růže, Campanello, Fedrferchtýři, Fioretto, kostýmovaní příznivci historie města. Od 15:00 se můžete těšit na vystoupení souboru historického tance Fioretto v Prokyšově sále v Českém Krumlově. Vystoupení se koná u příležitosti 25. výročí založení souboru.

Chlapi v sobě - Pocta legendám je sobotní dvouhodinový koncert českokrumlovské kapely Chlapi v sobě od 18 hodin v Synagoze. Ušlyšíte skladby Vladimíra Mišíka, Petra Kalandry, Michala Prokopa, Ivana Hlase, Karla Svobody, Davida Kollera, Oskara Petra, Vlasty Redla a samozřejmě také vlastní tvorbu Chlapů v sobě.

Chlapi v sobě - to je československý pop/rock s občasným exkurzem do vlastní tvorby, vždy však po svém a naplno.

Živá hudba v sobotu hraje v Restaurant baru U Bejka v Českém Krumlově od 19 hodin. Hraje Element. Rockabilly a Rock 'n' Roll net dead! Tahle muzika prostě nikdy neomrzí.

Recitál cestovatele v sobotu k poslechu v Kafe Plešivecká v Českém Krumlově. Od 19 hodin autorské písně cestovatele Petra Pechmana. Písně z krajů dalekých, duší hlubokých a srdcí otevřených.

Boletický prostor je pro veřejnost uzavřen. Připomínáme, že ani o tomto víkendu není veřejnosti umožněn vstup do boletického vojenského prostoru. Vstup je od pátečního večera pro veřejnost přísně zakázán. V prostoru se odehrává vojenské cvičení. Výcvik se týká celého teritoria vojenského újezdu Boletice, a jde o výcvik ostrou, imitační i cvičnou municí. Všechny závory po hranici celého vojenského újezdu Boletice jsou uzavřeny od 21. října 18 hodin do 24. října 6 hodin. Závory nejnebezpečnějších pásem budou posíleny hlídkou od cvičících a zabezpečujících jednotek posílených o hlídky vyčleněné z příslušníků SOVZ Boletice. V oblasti je zvýšená kontrola orgánů vojenské policie.