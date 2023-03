O víkendu 11. a 12. března nemusíte sedět doma. Na Českokrumlovsku můžete navštívit různé akce.

V neděli v Kaplici začíná výstava Rallye Český Krumlov k jeho 50. výročí. Hostem vernisáže bude vítěz českokrumlovské rallye z roku 2001 Emil Triner. | Foto: Archiv Rallye Český Krumlov

Sobota 11. března

Sportovní odpoledne pro děti se koná v hale Bělidlo v Kaplici v sobotu 11.3.2023 od 15 hodin. Akce je vhodná pro děti od 3 do10 let, těšit se mohou na překážkovou dráhu. S sebou si vezměte sportovní oblečení, obuv a pití.

Růže pro ženy. Město Rožmberk nad Vltavou zve ženy na již tradiční akci od 15 hodin v kavárně Lar Café. Občerstvení bude zajištěno.

Cesta ke zdraví je námět Volnočasového klubu pro ženy v Benešově nad Černou. Sejdou se od 14 do 17 hodin v klubovně seniorů. Na programu bude péče o tělo, zdraví a krásu podle tradiční čínské medicíny. Zvou Táňa a Soňa.

Křest alba skupiny Lupo. V sobotu 11.3. se od 18 koná v klubu Antré v Českém Krumlově slavnostní křest alba "1895" skupiny Lupo, pod vedením nadané Audrey Lee Belcher.

Na Lipno dorazí televizní kamery, na Hochficht lyžaři v krojích

Televizní reality show S ČT sport na vrchol vypukne o víkendu 10. a 11. března na Lipně. Je určená pro všechny amatérské lyžaře, kteří touží zažít atmosféru profi závodu i s přítomností televizních kamer.

S ČT sport na vrchol je sportovní pořad, který kombinuje adrenalin ze závodní jízdy a zároveň napětí a nervozitu z přítomnosti skutečných televizních kamer. Účastníci jsou tak nejen v rolích závodníků, ale i spolutvůrců pořadu. K závodu se zdarma zaregistrujete přímo na místě, oba dva dny mezi 9. a 11. hodinou. Závody jsou jak pro dospělé lyžaře, tak pro dětské zájemce o poměření sil a schopností na lyžích. Děti pojedou stejnou trasu jako dospělí, budou zařazeny vždy do dopovídající věkové kategorie.

Třešničkou na dortu v závodě dospělých je soutěž smíšených družstev. Jmenovaní kapitáni, mezi nimiž nebude chybět například Borek Zakouřil, bývalý reprezentant v alpském lyžování a účastník ZOH v Salt Lake City, nebo Václav Chalupa bývalý reprezentant ve veslování a skifu, stříbrný závodník z LOH v Barceloně, si vyberou svůj čtyřčlenný smíšený tým, a družstva se pak utkají o vítězství v daném dni.

První krojovaný skifest se koná ve skiareálu na Hochfichtu. Lyžaři a snowboardisty v „lederhoznech, dirndlech“ a jiných krojích se to bude hemžit na svazích. 1. ročník Krojovaného skifestu na Hochfichtu s bohatým doprovodným programem garantuje zábavu na svahu i mimo něj. „Krojovaný skifest je letošní novinkou a těšíme se na přehlídku regionálních krojů z Rakouska, Německa i Česka. Každý, kdo k nám dorazí v kroji, se může těšit na zvýhodněný celodenní skipas a bohatý doprovodný program," uvedl Gerald Paschinger, ředitel Hochfichtu.

Živá hudba v Restaurant baru U Bejka v Českém Krumlově nabídne od 19 hodin Akustix. Muzikantskou dvojici z Českých Budějovic, založenou zpěvačkou Markétou Vejdovcovou a kytaristou Michalem Domínem, která hraje převážně covery současných umělců upravené do akustické podoby.

Neděle 12. března

Poznáváme okolí Velešína. Sraz je u infocentra na náměstí v 10 hodin. Tentokrát se skupina zájemců z Velešína nevzdálí. Podívají se do věží kostela svatého Václava a Jakuba, v Jakubovi do využívaných prostor, do bývalého pivovaru, možná do některých sklepů. Zastaví se také u několika domů, které mají zajímavou historii.

Koncert Dixie Outsiders CB bude od 15 hodin v sále radnice v Křemži. Na programu dixieland a swing. Vstupné dobrovolné.

Výstava Rallye Český Krumlov. Rallye Český Krumlov zažije v letošním roce velký historický milník. Jednu z nejstarších tuzemských sportovních akcí čeká v květnu již 50. ročník. Při příležitosti významného jubilea připravil organizační tým expozici, která bude v březnu k vidění ve výstavní síni Kina Kaplice.

Akce vypukne v neděli 12. března vernisáží, kterou ve 14 hodin osobně zahájí absolutní vítěz českokrumlovské rallye z roku 2001 Emil Triner. Bývalý tovární jezdec týmu Škoda Motorsport a miláček tisícovek fanoušků je totiž ambasadorem 50. Rallye Český Krumlov.

Výstava s názvem Půlstoletí Rallye Český Krumlov nabídne plakáty, fotografie a další historické artefakty s tematikou jihočeské automobilové soutěže, k vidění bude originální kombinéza a další závodní vybavení rekordmana v počtu absolutních triumfů Romana Kresty či rozpisy a vítězné poháry jeho navigátora Petra Grosse. Expozice bude doplněna ukázkou modelů soutěžních vozidel ze sbírky kaplického příznivce rychlých kol Petra Danihlíka. Součástí odpoledního programu vernisáže výstavy bude ukázka skutečných závodních vozidel na prostranství před kinem, autogramiáda Emila Trinera nebo závody rádiem řízených RC modelů, které budou zdarma k dispozici pro všechny příchozí návštěvníky.