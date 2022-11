Na Jarmark trochu jinak láká v sobotu 19.11. Černá v Pošumaví. Zatančit si makarenu a další disko tance, zahrát si lední metanou, dát si koktejl od mistra republiky v tomto oboru, pozdravit se s létající Popelkou, poslechnout si koncert populární skupiny The Tap Tap, naučit se bubnovat, k tomu si ještě koupit vkusný vánoční dárek – to vše můžete v Černé v Pošumaví na Jarmarku trochu jinak aneb Tři oříšky pro Popelku, který začíná od 13 hodin na prostoru u autobusové zastávky. Najdete tu trhy s dekoracemi a jídlem, lední metanou, Windy Winter Coctail Bar, bubnování v kruhu, školu kultovních tanců, uslyšíte koncert The Tap Tap. Dále jsou na programu retro UV video diskotéka, pohádkové postavy, fotokoutek a mnoho dalšího.