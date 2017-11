Kam se můžete vydat v sobotu na Českokrumlovsku za zábavou

Českokrumlovsko - V sobotu jsou v nabídce muzika, divadlo a zábava v krumlovských klášterech.

V sobotu můžete navštívit pohádkový trh k výstavě Anděl Páně 2 v krumlovských klášterech.Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

Živě U Bejka. V sobotu večer v Restaurant baru U Bejka v Českém Krumlvě hraje Hudební kroužek Band.



Andělské tvoření pro malé i velké v klášteře klarisek v Českém Krumlově se koná v sobotu. Je to příprava na prosincový Andělský průvod městem, na který dorazí i herci a režisér filmu Anděl Páně 2! Připravte se na průvod a přijďte si vyrobit 18.11. a 2.12. 2017 části andělských kostýmů, křídla, svatozáře či lucerny! Výroba vánočních dárků samozřejmě chybět nebude!



Undergroudn Comedy a Bryce Belcher vystoupí v sobotu v Kavárně U tří koček v Horní Plané od

19:30 hodin. Jde o vystoupení umělců „ Na stojáka“. Stand-up znáte z TV Prima Comedy Central.

S hudebním doprovodem – kytaristy a zpěváka Bryce Belchera.



Vstupné 130,- Kč / v předprodeji 100,- Kč Horní Planá



Krumlovské podzimní recitály v sobotu od 19 hodin nabídnou koncert Mozartissimo. Vstupné 250 Kč.



Country bál můžete v sobotu navštívit ve Velešíně. Pořádá ho taneční skupina Širák Country Dance Club v sále restaurace U Zlaté podkovy ve Velešíně od 19:30 hodin. K poslechu a hlavně tanci hraje Kvintet Písek. Vstupné 150,- Kč. Bohatý program. Předtančení, výuky, promenády, tombola.



Setkání seniorů pořádá v sobotu městys Křemže v 15 hodin v kulturním domě ve Chmelné. Hudba a občerstvení je zajištěno, svoz autobusy také. Ojezdy: Mříč 13.45 h, Křemže – Doubek 13.50, Křemže náměstí 13.55, Křemže Pasíčka 14.00, Chlumeček náves 14.05, Stupná náves 14.10, Chmelná 14.15 hodin. Druhý autobus: Křemže náměstí 14.30, Chlum u Houšků 14.35, Loučej náves 14.40, Lhotka náves 14.45 a Chmelná 15.00 hodin.



Řemesla v klášterním dvoře v Českém Krumlově. Třetí listopadovou sobotu se můžete v rámci klášterního programu těšit na otevření mnoha řemeslných dílen! Přijďte se naučit dovednostem našich předků od hrnčíře, brašnáře, sedláře, knihaře, kováře, pekařky, valchářky či sklářky a vytvořte si společně s vašimi dětmi tradiční řemeslný výrobek. Kromě samotného tvoření lze zakoupit i další předměty, které vyrobili naši klášterní řemeslníci.



Od 10.00 do 18.00 otevřena Řemeslná ulička u Klášterního dvora. Platidlo Klášterní mince, směnný kurz: 1 mince = 10 Kč



Trh k filmové výstavě Anděl Páně 2 se koná v sobotu v klášterním dvoře v Českém Krumlově. V rámci právě probíhající barrandovské výstavy k filmu Anděl Páně 2 je o listopadových, tak i o adventních sobotách rozšířena výstava formou malého dobového trhu „jako z pohádky“. Je pro vás připraven klášterní štrúdl, jablečný svařák a horké párky. Další důvod, proč nezůstávat doma a užít si listopadovou sobotu v českokrumlovských klášterech! 10.00–18.00 hod, Klášterní dvůr

platidlo Klášterní mince, směnný kurz: 1 mince = 10 Kč



Krumlovský piknik se rovněž v sobotu koná v krumlovských klášterech. Máte rádi dobré jídlo? Tak hurá do kláštera klarisek! Krumlovský piknik poprvé v českokrumlovských klášterech! Po terase divadelní kavárny Ántré a zahradě českokrumlovské Synagogy se další ročník Krumlovského pikniku přesouvá na Nádvoří klarisek! Nenechte si ujít podzimní gastronomické téma oblíbených českokrumlovských kuchařek a kuchařů!

12.00 hod, Nádvoří klarisek

Upozorňujeme na omezený počet porcí. Prodej potrvá do vyprodání zásob.



Čtení ke kafi! Je divadelní představení, na které v sobotu zve KIC města Velešín.



Účinkuji: Nikola Zbytovská, Barbora Seidlová, Daniela Zbytovská

Přijměte pozvání na kafe…U kafe se nemůže přihodit nic špatného… Je to posvátný rituál klidu, míru a pohody …několik našich fejetonů a příběhů ze života, které otevírají běžná lidská témata – prostě to, co se nám i kolem nás děje. Něco je legrace, něco trochu k pláči a občas si člověk malinko zafilozofuje a hledá cesty ven. Ven do vlastní svobody, ven z předsudků, ven z většinových názorů…Přímo se tedy nabízí chvíli posedět, zamyslet se nad tím, co vlastně chceme, co nás trápí a nakonec čemu se můžeme ze srdce zasmát! Smích je nejvyšší stupeň duchovního mistrovství, smích léčí a dává nám nadhled i nad sebou samými…

Přejeme si vytvořit pohodu a radost u kafe a mít vás, diváky, kolem sebe přímo na jevišti!

Sobota 18.11. v 19 hodin v sále kina ve Velešíně

Vstupné: 100,- Kč