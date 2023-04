O víkendu bude přát pobytu venku počasí, tak můžete vybírat z řady aktivit a akcí, které pro vaše pobavení i sportování připravili organizátoři na Českokrumlovsku.

O víkendu bude v rámci Dne památek otevřena konírna a sedlárna v českokrumlovském zámku. | Foto: Archiv města Český Krumlov

Sobota 22. dubna:

Himalájská koruna neboli Chodíme pro ty, co chodit nemohou.

Výzva Himálajská koruna na hoře Kleť nabízí poznání sebe sama i podporu těch, co se neobejdou bez pomoci druhých. Letošní oficiální 1. ročník se uskuteční 22. – 23. dubna a navazuje na první zkušební ročník v září minulého roku. Výzva Himálajská koruna je nastoupání 8027 výškových metrů, tedy výstup na nejnižší „osmitisícovku“ Šiša Pangmu, a to ze startu u Červeného Dvora přes Kleť na parkoviště v Krasetíně.

K nastoupání výškových metrů je potřeba zdolat tuto 6 km dlouhou trasu 20x (desetkrát tam a zpátky). Čas bude od soboty 22. dubna 6 hodin do neděle 23. dubna 18 hodin. Zdolání celé trasy však není podmínkou. Kdo nebude chtít absolvovat těchto 120 km, může si zkusit na této trase „menší kopce“, na které si troufá – a to sám, s rodinou, partou kamarádů, jakkoliv. Skupina osob může jít společně a jejich nastoupené metry se jim sčítají. Tedy pokud půjde skupina deseti osob, může absolvovat tuto trasu jen jednou a vystoupala tak společně na Šiša Pangmu. Výtěžek půjde na osobní asistenci.

Minimální startovné je 300 Kč na místě. Pokud chcete zdolat celou horu, je to 802 Kč.

Svatojiřský koncert se koná v kostele sv. Jiří v Blansku od 14 hodin.

Ukliďme Česko. Pojďte se zapojit do celostátní akce Ukliďme Česko, sraz je 22. dubna v 9 h na fotbalovém hřišti v Kájově. Pracovní rukavice a pytle zajistí obec.

Seminář Zdravá noha u dospělých i dětí s fyzioterapeutkou Ivanou Beránkovou se koná od 9 do 11 hodin v MC Křemílek v Křemži. Cena 300 Kč. Lektorka Eva Malá.

Vraťme život na náměstí. Sousedské trhy budou od 10 do 16 hodin v Křemži na náměstí. Přijďte se potkat se sousedy a známými a potěšit se koupí něčeho dobrého, užitečného či pěkného.

Den památek. Návštěvníci zámku Český Krumlov mohou o víkendu 22. - 23. dubna zavítat zdarma do expozice Konírny a sedlárny. Její součástí jsou kočáry, dochované čabraky, ohlávky, udidla, barokní sedla a další součásti jezdecké výstroje. Nejpřitažlivějším artefaktem je schwarzenberský vůz pro korunovaci císařovny Marie Terezie v Praze, tažený slavnostně vystrojeným šestispřežím.

„Knížecí konírna byla vybudována v letech 1750–1752 pro ustájení polokrevníků, které využívala vrchnost k projížďkám po okolí. V interiéru konírny je dodnes dochováno na 22 výklenků s tesanými kamennými žlaby“, informuje kastelán Pavel Slavko. Otevřeno bude od 10.00 do 16.00 hodin.

Koncert kapely Poprvé zazní od 19 hodin v kaplickém kině. Vstupné 100 korun.

Běh na Kleť startuje od vlakového nádraží v Českém Krumlově. Od 10 do 15 hodin se koná závod o délce 6,3 km s převýšením 540 metrů. Běží se přírodním terénem a cílem je vrchol hory Kleť. Zúčastnit se mohou i děti, pro ty je připraven start u “Modrého obrazu” a trať je pro ně dlouhá 3,5 km s převýšením 300 metrů.

Přihlášky při prezentaci v místě startu od 8.00 do 9.30 hodin. Kontaktní osoba: Jan Petrou, +420 607 837 694, opravarjp@seznam.cz Startovné 150 Kč.

Kaplan´s blues band zahraje od 20 hodin v Divadelní kavárně Ántré v Českém Krumlově. Parta kamarádů kolem Vládi Kaplana je na hudební scéně od r. 2013. Zaměřují se na bluesové písně a bluesové standardy s přesahem k jazzu.

O hudební večer se v Restaurant Baru U Bejka v Českém Krumlově od 19 hodin postará skupina Hrajeto. Fanda a Martin, originální harmonikářské duo z ČK, na bicí doprovází: Fany Viktora, Petr Karták a Patrik Bartizal.