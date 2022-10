Otevřeny jsou:

ATELIÉR FÉNIX, v sobotu od 10:00 do 18:00, Náměstí 35, Křemže, e-mail: info@atelierfenix.cz, www.atelierfenix.cz

ATELIÉR PIMPINELLA, v sobotu od 12:00 do 18:00, v neděli od 12:00 do 18:00, Klášterní dvůr 97, Český Krumlov, MgA. Lucie Lukášková, tel.: 603 442 078, vinuté perly

FRANTIŠEK KŘÍŽ, v sobotu od 9:00 do 17:00, v neděli od 09:00 do 17:00, Třísov 63, tel.: 734 478 357

JAN ODVÁRKA – UMĚLECKÉ KOVÁŘSTVÍ v sobotu od 13:00 do 17:00, v neděli od 14:00 do 17:00, Dolní Třebonín 1, tel.: 603 570 079

MUSEUM FOTOATELIÉR SEIDEL, v neděli od 9:00 do 17:00, s přestávkou, 12:00-13:0, Český Krumlov, tel.: 736 503 871

NATURE IN DROP, v sobotu od 9:00 do 18:00, v neděli od 9:00 do 12:00 ateliér, od 13:00 do 17:00 designBOOKmarket Tiskárna Karmášek, kontakt: Sídliště Plešivec 364, Český Krumlov, Mgr. Olga Vondráková, Ph.D., tel.: 773 953 615, přírodniny pokovené metodou galvanoplastiky | výroba pokoveného šperku.

PAMÁTNÍK – RODNÝ DŮM ADALBERTA STIFTERA V HORNÍ PLANÉ, v sobotu od 9:00 do 16:00, s polední přestávkou 12:00-12:30, v neděli od 9:00 do 16:00, s polední přestávkou 12:00-12:30

PRÁDELNA ČESKÝ KRUMLOV, v sobotu od 13:00 do 17:00, v neděli od 13:00 do 17:00, Hradební 83, Český Krumlov, tel.: 777 857 389, komunitní centrum v bývalém objektu čistírny

SUPŠ SV. ANEŽKY ČESKÉ V ČESKÉM KRUMLOVĚ, v sobotu od 9:00 do 17:00, Latrán 50 a Areál Klášterů,Český Krumlov, Ing. Martin Busta tel.: 601 588 038. Ukázka grafických ilustračních technik v propojení s knihařským dokončovacím zpracováním – workshop oboru Design knihy a papíru. Výstava fotografických knih – maturitní práce žáků oboru Užitá fotografie a média, ukázka ilustrací z oboru Užitá malba. Inspirace knihou, textem – obor Scénická a výstavní tvorba, Grafický design. Výstava studentských prací na téma kniha.

ZDENĚK CHMELAŘ, v sobotu od 13:00 do 18:00, v neděli od 13:00 do 18:00, Přísečná, MgA. Zdeněk Chmelař, tel.: 608 468 812, figurální sochařství.

Už je rozhodnuto. V Krumlově vznikla koalice. Partnerem ANO se stala i ODS

Tradiční kájovská pouť se koná 8. a 9.10. Program Kájovské pouti v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Mše svaté:

sobota 8. října 2022: 19:00 Mše svatá, celebruje R. D. Jan Rothschedl

neděle 9. října 2022: 8:00 Mše svatá, celebruje Prel. Mgr. Václav Pícha, JC. D., prelát českokrumlovský

neděle 9. října 2022: 10:00 Hlavní poutní mše svatá, celebruje J. Ex. arcibiskup Jude Thaddeus Okolo Apoštolský nuncius v ČR.

41. Setkání heligonkářů se koná v sobotu v Besednici U Martínka. V 10.00 Kladenská heligonka, 12.00 pietní akt na hřbitově, 13.00 přehlídka heligonkářů. „V letošním roce nás opustili zakladatelé heligonkářských setkání v Besednici Karel Císař a Jan Komenda. Ve spolupráci s Jiřím Císařem chce Kulturní a zábavní spolek Vltavín i nadále pořádat Setkání heligonkářů a připomínat si poříčskou katastrofu,“ říká Marie Brunová.

Kam o víkendu na jihu Čech za sportem? Motor čekají dva atraktivní zápasy

Přírodovědná vycházka. Hnutí Duha ČB zve na přírodovědnou procházku kolem říčky Černé po naučné stezce údolím Černé. Provázet bude Tomáš Smrž. Sraz je v sobotu 8.10. ve 13.30 hodin u elektrárny v Blansku 114 poblíž dětského tábora Energetik. Účast je zdarma.

Koncert ve Zlaté Koruně. Společnost přátel Zlaté Koruny zve v sobotu na koncert duchovní hudby. Pod vedením Christiana Martina Pšeničky vystoupí Schola Strahoviensis, v jejímž podání zazní skladby sólové i díla pro scholu a varhany. Zaposloucháte se do skladeb např. Girolama Frescobaldiho, Johanna Sebastiana Bacha, Dietricha Buxtehudeho a dalších autorů. Koncert začne v 18 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Vstupné 100 Kč, děti do 15 let zdarma.

Krumlovský vodácký maraton. Druhý říjnový víkend bude patřit již 20. ročníku Krumlovského vodáckého maratonu. Jedinečné akce se účastní v sobotu hobbíci a milovníci vodáckých sportů, ale i profesionální sportovci, včetně reprezentantů ve vodním slalomu, sjezdu na divoké vodě či rychlostní kanoistice. Na maraton se chystá trojnásobný mistr světa Josef Dostál, který bude v kategorii K2 mix startovat s domácí závodnicí Anežkou Paloudovou. Cíl je u pivovarské zahrady.

Maraton:

I. Vyšší Brod (z kempu Pod Hrází) – 36 km – KAJAKY a KANOE / start 11:00

II. Rožmberk nad Vltavou – 25 km – RAFTY, PRAMICE, SUP a LODĚ C5-C9 / start 11:05

Žákovský maraton:

Kemp na Pískárně – 11 km / start cca 13:00.

Generál Petr Pavel také přijede na Krumlovský vodácký maraton. Do cíle na úrovni Pivovarské zahrady v Českém Krumlově dorazí tým generála Pavla v sobotu okolo 13. hodiny, kde bude následovat sběr podpisů na jeho prezidentskou kandidaturu.

Autorské čtení se koná v sobotu v 18 hodin v Prádelně v Českém Krumlově. Představí se Jan Němec, hudbou večer doplní Ivan Pastor. Jan Němec získal za literaturu několik ocenění. je šéfredaktorem časopisu Host, spolupracuje s Českým rozhlasem, přednáší na JAMU.

Festival vína začal v Českém Krumlově. První prezentace nazvaná Bílovická slípka pod Slepičími horami se koná v sobotu v Kaplici ve Slovanském domě. Kapacita je však vyprodána.

Živá hudba v Restaurantu U Bejka v Českém Krumlově. V sobotu od 19 hodin hraje Akustix. Je to muzikantská dvojice z Českých Budějovic, založená zpěvačkou Markétou Vejdovcovou a kytaristou Michalem Domínem.

Přednáška Jaroslava Kalouska. Máte problémy ve vztazích, v práci nebo ve zdraví? Přijďte v neděli 9.10. od 17:00 hodin do Synagogy v Českém Krumlově na přednášku Ing. Jaroslava Kalouska, moderátora internetové televize Cesty k sobě, učitele, mistra, léčitele a odborníka na duchovní nauky. Vstupné 150,- Kč.

Rezervace vstupenek na e-mailu info@synagoga-krumlov.cz nebo tel. č. 604 217 174.