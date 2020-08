Nabídka zábavného programu na Českokrumlovsku je o víkendu bohatá. Zde jsou tipy na sobotní akce.

Cirkus Humberto hraje v sobotu poslední představení v Českém Krumlově. | Foto: Deník / Zuzana Kyselová

Kaskadérské vystoupení skupiny Flott Cascaders Team je k vidění na stadionu Vltavan v obci Loučovice (poblíž Lipna) každou sobotu a neděli, a to až do 23. 8. vždy od 19 hodin. Jedná se o velice poutavou podívanou, která je příjemným zpestřením nejen pro četné rekreanty v okolí, ale také bezpochyby pro místní obyvatele. Čeká vás nejen klasické autorodeo se vším, co k němu patří, ale také pyrotechnické efekty, silná muzika, precizní jízdy po dvou kolech, synchronizované rychlé jízdy, drift a třeba i akrobacie na autech. Součástí show je i odstřel jedoucího auta bazukou. Hladinu adrenalinu vám zvednou freestyle jezdci - Matěj Česák, Pavel Polášek a Callum Luxton, kteří skáčou pekelně dobře a rádi. Uvidíte celou plejádu skoků v mnoha variacích. Vstupné: Děti do 3 let zdarma, Děti do 12 let 120,- Kč, studenti a důchodci 180,- Kč, Dospělí 240,- Kč.